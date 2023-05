Aus unerfindlichen Gründen hat die offizielle, dreitägige Staatstrauer erst am Freitag begonnen. Doch die Belgrader trauern, seit sie erfahren haben, was geschehen ist. Und wie sie trauern. Die Metropole mit zwei Millionen Einwohnern erstarrte vor Schmerz. Die Menschen versuchten ihre Tränen zurückzuhalten. In den Cafés war es still. In Bussen die Stimmung wie auf einem Friedhof. Sogar der Straßenlärm schien gedämpft zu sein.

Die Politik und der Amoklauf

Die Bilder prägen sich ein. Teenager umarmen in der Nähe des Tatortes einen Freund, dessen elfjährige Schwester erschossen wurde. Einige Menschen versuchen eine Frau zu beruhigen, deren Tochter während des Amoklaufes in der Schule war und unverletzt davongekommen ist. Spontan versammelten sich tagelang tausende Schüler in der Nähe des Tatortes. Sie zündeten Kerzen an und gedachten der Toten.

Politiker trauen sich nicht hierher: Blumen der Trauer vor der Vladislav-Ribnikar-Grundschule in Belgrad. Bildrechte: Andrej Ivanji Und die Politiker? Bildungsminister Branko Ružić gab zuerst "westlichen Werten" die Schuld an der Tragödie. Danach wurde er gezwungen, abzutreten. Und Staatspräsident Aleksandar Vučić verspürte in seiner ersten Ansprache an das fassungslose Volk den Drang zu betonen, dass in die Schule Vladislav Ribnikar Kinder "vermögender" Eltern gingen, die in "Hülle und Fülle" lebten. Als ob das irgendetwas mit dem Schrecken des Augenblicks zu tun hätte. Als würde er sich an Wähler wenden, von denen viele nicht vermögend sind.

Weder der Bürgermeister Belgrads, noch die serbische Ministerpräsidentin wagten es, sich bei der betroffenen Schule zu zeigen und eine Kerze anzuzünden oder Blumen niederzulegen. Wahrscheinlich aus Angst vor der Reaktion der Bevölkerung. Die Trauer ist zum politischen Problem geworden. Die Behörden erwecken den Eindruck, der Situation nicht gewachsen zu sein.

Die Proteste

Am Dienstag folgten tausende Menschen in Belgrad und Novi Sad dem Aufruf der Opposition und schlossen sich einem Protestmarsch "gegen die Gewalt" an. Oppositionsparteien stellten auch irgendwelche Forderungen an die Regierung, aber das war den Meisten egal. Mir auch. Ich verspürte auch den Drang irgendetwas zu tun, weil Regierungsvertreter mehr als nur nichts gemacht hatten – ihre Auftritte wirkten fast zynisch, arrogant, wirklichkeitsfremd, gefühllos, hochmütig, beleidigend, sie wirkten wie Eigenwerbung in dieser bedrückenden Situation.

"Nein zu Krieg und Tod! Stoppt Hass-Grafitti!" – Eine Frau protestiert nach den Amokläufen gegen den Hass. Bildrechte: Andrej Ivanji "Fuck you!", dachte und sagte ich laut, so wie viele andere auch. Die Feiglinge wagten es nicht, unter die trauernden Menschen vor die Schule zu kommen, als ob das für sie feindliches Territorium wäre. Stattdessen richteten sie ihren eigenen Gedenkort vor dem Rathaus ein. Dort legten sie Kränze ab, knappe 200 Meter von der Ribnikar-Schule entfernt, für sich selbst und ihre gleichgeschalteten TV-Sender. Keine Menschenseele habe ich dort gesehen, nur einen verirrten jungen Russen, der eine Kerze für die toten serbischen Kinder anzünden wollte. Warum mussten sie selbst diese Tragödie politisieren? Was ist aus Mitgefühl, Menschlichkeit geworden? Sind es immer nur die Betroffenen, die wirklich leiden?