Solidarität nimmt ab

Doch inzwischen sind die "Flitterwochen" vorbei. Ermüdung, Unmut und sogar Hass machen sich breit, begleitet von einer Welle von Fakenews über die "undankbaren Ukrainer". Zwar sieht die Lage in Umfragen noch gut aus: Die Zustimmung zur Aufnahme ukrainischer Schutzsuchender ist nur moderat gesunken – von 88 Prozent Anfang März 2022 auf derzeit 71 Prozent.

Hinter dieser Fassade aber bröckelt es, berichtet Przemysław Sadura von der Universität Warschau im Gespräch mit dem MDR. Der Soziologe ist Co-Autor einer Studie, die das enthüllt, was die Polen denken und sagen, wenn sie "unter sich" sind.

Die klassische Umfrage wird als eine quasi offizielle Situation wahrgenommen. Politische Korrektheit bewegt die Menschen deshalb dazu, mit 'ja' oder 'eher ja' zu antworten. Missgunst und Skepsis gegenüber Flüchtlingen sind in solchen Umfragen tendenziell unterrepräsentiert. Prof. Przemysław Sadura, Universität Warschau

Saduras Studie wurde anders erstellt, die Menschen wurden in Gruppen befragt, die eine Eigendynamik entwickelten. "In allen Gruppen tauchte das Thema Flüchtlinge spontan auf, noch bevor wir mit der Befragung starteten. Irgendjemand warf eine missgünstige Bemerkung ein, die anderen sahen, dass der Moderator das nicht unterbindet, nicht sagt 'Schämen Sie sich, so darf man nicht reden!', sondern nur nachhakte: 'Meinen Sie das wirklich?' Daraufhin begannen sie, frei von der Leber weg zu reden."

Polen meinen: Ukrainer werden bevorzugt

Das Ergebnis: In allen sozialen Schichten gibt es starke negative Gefühle gegenüber Ukrainern, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Wohnort oder Bildungsstand. Die meisten Befragten sind überzeugt, dass Ukrainer besser als Polen behandelt werden und außerdem zu hohe Ansprüche stellen. Für Unmut sorgt beispielsweise, dass sie dieselbe Sozialhilfe wie polnische Bürger bekommen. Ein weiterer Vorwurf: Ukrainer kämen leichter an Arzttermine und Kitaplätze, während Polen oft leer ausgingen. Hinter diesem Stimmungswandel stecken Ängste und Sorgen, weiß Sadura.

Die Polen haben Ukrainern in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn sehr bereitwillig geholfen. Doch jetzt stellen sich bei ihnen Zweifel ein, ob Polen eine so hohe Flüchtlingszahl ohne Absenkung des Lebensstandards und ohne Zusammenbruch des polnischen Wohlfahrtsstaats verkraften kann. Prof. Przemysław Sadura, Soziologe

Angefacht werden die Ängste durch die schlechte Wirtschaftslage. Im Oktober lag die Inflation in Polen mit 17,9 Prozent fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei Lebensmitteln fiel die Teuerung teilweise noch deutlich höher aus – für Aufsehen sorgten zum Beispiel Berichte über massenhafte Butterdiebstähle in den Supermärkten. Viele Familien sehen einem schwierigen Winter entgegen, da es im "Kohleland Polen" einen akuten Kohlemangel gibt: Die Preise sind regelrecht explodiert, wenn es "das schwarze Gold" überhaupt mal zu kaufen gibt. Wer mit Gas heizt, ist zumindest preislich kaum besser dran.

In diesen schweren Zeiten haben viele der Befragten – vor allem aus den unteren, verhältnismäßig schlecht qualifizierten Schichten – Angst, die Ukrainer würden ihnen die Arbeit wegnehmen. Tatsächlich gehen mehr als 400.000 geflüchtete Ukrainer in Polen schon arbeiten – Experten zufolge könnte der Arbeitsmarkt allerdings noch einmal so viele aufnehmen. Auch die polnische Mittelschicht hat Angst. Hier ist es die Furcht vor dem sozialen Abstieg. Viele Familien zahlen beispielsweise Immobilienkredite ab, die ihr Budget in Inflationszeiten außerordentlich belasten. Da die Zinssätze in Polen vierteljährlich angepasst werden und eine Zinsbindung wie in Deutschland unüblich ist, haben sich ihre Kreditraten innerhalb nur eines Jahres mehr als verdoppelt.

Meinungsmache gegen Ukrainer

Die wachsende Missgunst gegenüber Ukrainern ist aber auch das Ergebnis gezielter Desinformation, glauben die Autoren der Studie. Zum einen seitens der polnischen Regierung und regierungsnaher Medien: Der Ukraine-Krieg müsse als Erklärung – man könnte auch sagen Ausrede – für alle ökonomischen Probleme des Landes herhalten. Dabei stimme das nur zum Teil. Die Inflation beispielsweise lag schon im letzten Friedensmonat, im Januar 2022, bei 9,2 Prozent.

Zum anderen sprechen einige Anzeichen dafür, dass auch Internettrolle im russischen Auftrag unterwegs sind. Zu Kriegsbeginn wurden Fakenews über Ukrainer beispielsweise von Instagram-Kanälen verbreitet, die offizielle Auftritte mehrerer polnischer Großstädte nachahmten, um glaubwürdiger zu wirken.