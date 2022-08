Schockierend fand ich auch, wie schnell sich die russische Öffentlichkeit mit der neuen Realität abgefunden hatte. In den ersten Tagen nach dem Einmarsch wirkte es so, als habe Putin seinen Kredit nun endgültig verspielt: In den sozialen Netzwerken tobte ein Sturm der Entrüstung. Hundertfach las ich von Solidarität mit der Ukraine. Freunde und alte Bekannte meldeten sich plötzlich bei mir, um zu hören, wie es mir geht und was nun getan werden könne. Doch schon die ersten Demonstrationen Ende Februar zeigten, dass die Übermacht der Polizei auf der einen und die Trägheit der desillusionierten und demotivierten Mehrheit auf der anderen Seite einfach zu groß war. Die Proteste schliefen ein, man ging einfach wieder zur Tagesordnung über. Mit großem Befremden nahm ich zur Kenntnis, dass Menschen seelenruhig ins Café gingen oder durch die Stadt schlenderten.

So schief der Vergleich auch sein mag, musste ich in den vergangenen Monaten oft an meine Schulzeit in Jena zurückdenken, als im Geschichtsunterricht die Frage diskutiert wurde, ob so etwas wie die Nazi-Zeit heute noch einmal möglich wäre. Etwa, dass Menschen einen brutalen Angriffskrieg hinnehmen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, damals gedacht zu haben, dass heute alles anders sei, dass die Menschen dazugelernt hätten. Ich lag falsch. Genauso falsch liegen heute jene, die den Krieg in der Ukraine, die Verbrechen der russischen Armee, ausschließlich auf Russlands Fehlentwicklungen, seine blutige Geschichte, die fehlende demokratische Tradition und die angeblich gewaltverherrlichende Kultur zurückführen. All das mag eine wichtige Rolle in diesem konkreten Krieg spielen. Den Glauben daran, dass Menschen endgültig aus alten Fehlern lernen können, halte ich unabhängig von den Problemen einer konkreten Nation nun für fahrlässig.