Das Lebensniveau der Menschen in Belarus sinkt stetig, aber nur so langsam, dass es bislang keine nennenswerten Proteste zur Folge hat. In den Wochen unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte der rasante Kursverfall des belarussischen Rubels die Preise, insbesondere die von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, rasant in die Höhe schnellen lassen. Der belarussische Rubel legte dann rasch wieder zu, aber die Preise fielen nicht wirklich.

Inflation rauf, Löhne runter

Die hohe Inflation zwang die Regierung, die Preise zu regulieren. Das betraf vor allem sogenannte "Sozialwaren", wozu in erster Linie Lebensmittel gehören, die in Belarus in ausreichender Menge und hoher Qualität produziert werden. Alle anderen Waren, die importiert werden müssen, sind hingegen deutlich teurer geworden. Nicht selten haben sich die Preise verdoppelt.

Sergej Belanowitsch fasst die Situation gut zusammen, wenn er sagt: "Es gibt nur wenige Waren, auch westliche, die aus den Regalen verschwunden sind. Es ist eher so, dass manche Dinge unfassbar teuer geworden sind."

Ein Indiz dafür, dass die Menschen in Belarus immer schlechter über die Runden kommen, ist die Schwemme der Mikrokredite. In der hochfrequentierten Minsker Metro sieht man jetzt immer öfter Werbung für Sofortkredite bis 500 Euro, die unkompliziert vergeben werden, allerdings zu horrenden Zinsen. In Belarus sind vier Fünftel des Bankensektors nach wie vor in Staatsbesitz und auch ein Großteil dieser Kreditfirmen. Sie sind eine Art Ventil, das in der gegenwärtigen Situation für sozialen "Frieden" sorgt, von dem die politische Stabilität im Reich von Machthaber Lukaschenko stark abhängt.

Warum solche Kredite immer beliebter sind wird klar, wenn man die Entwicklung der Reallöhne betrachtet. Während die Inflation 20222 bei fast 13 Prozent lag, sind die Gehälter in einigen staatlichen Unternehmen seit Kriegsbeginn stark, teilweise sogar um bis zu ein Drittel zurückgegangen. IT-Fachleute, die bislang einen enormen Beitrag zum belarussischen Bruttoinlandsprodukt leisten, verlassen reihenweise das Land – im Bild der Hi-Tech-Park in Minsk. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

IT-Fachlute flüchten aus Belarus

In der Folge sinkt der Konsum. Da hilft es auch nicht, dass die Arbeitslosigkeit 2022 mit 4,5 Prozent niedrig blieb und wegen der Emigrationswelle nach Kriegsbeginn sogar zurückgeht. Diejenigen, die das Land verlassen, sind nämlich genau jene, die bis vor Kurzem die wirtschaftliche und gesellschaftliche Avantgarde darstellten: IT-Fachleute.

Die belarussische IT-Branche mit ihren zahllosen Start-Ups hatte Minsk zum sogenannten "Silicon Valley des Ostens" werden lassen. Firmen wie Wargaming ("World of Tanks") hatten Milliarden ins Land gespült und Tausende von hochbezahlten Arbeitsplätzen geschaffen. Viele IT-Lösungen und Apps, die mittlerweile von global Playern wie Facebook oder Pinterest aufgekauft wurden, stammen aus Minsk.

Der Exodus der IT-Worker ist schmerzhaft für die Wirtschaft. Sie galten als eine eigene, finanzstarke soziale Gruppe, wie die Journalistin Anna Wolynez in einer Analyse für dekoder.org schrieb: "Reiche, schicke, moderne junge Leute. Man ging davon aus, dass sie ihr Geld im Inland ausgeben und dadurch die Unterhaltungs- und Freizeitbranche, den Bau neuer Wohnungen und das Gesundheitssystem finanzieren würden."



Auch aufgrund der vom Regime bereitgestellten Ressourcen und Steuervergünstigungen im "High-Tech-Park" wuchs die Branche rasant. 2019 lag ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt bei 6,5 Prozent, Prognosen des Wirtschaftsministeriums sahen ihn für das Jahr 2023 schon bei 10 Prozent, Tendenz weiter steigend. Das Computerspiel "World of Tanks" ist das Vorzeigeprodukt der belarussischen IT-Branche – hier der Auftritt auf einer Messe in Köln 2019. Bildrechte: IMAGO / Manngold

Doch die Massenproteste in Belarus und die nachfolgenden Repressionen gegen fast alle fortschrittlichen Kräfte des Landes versetzten der Branche einen ersten schweren Schlag. Zwischen Februar 2021 und Februar 2022 hatten bereits rund 40 Prozent der IT-Firmen und deren Mitarbeiter Belarus Richtung Polen, Litauen und Ukraine verlassen. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges setzte sich der Exodus fort. Bei einer Umfrage des Fachportals dev.by im Sommer 2022 gaben weitere 25 Prozent an, eine Emigration zu planen. Wie Anna Wolynez feststellt, sähen viele heimische IT-Spezialisten die Zukunft der belarussischen IT-Wirtschaft als zerstört an, und zwar unwiederbringlich.

Schulterschluss mit Russland

Für Machthaber Lukaschenko ist es allerdings längst wichtiger, die Auswirkungen der Sanktionen auf die heimische Wirtschaft mit russischer Unterstützung abzumildern, als sich über Zukunftsperspektiven einer störrischen "Creative Class" den Kopf zu zerbrechen.



In den staatlichen Medien prahlt man mit einem historischen Handelsüberschuss von fast fünf Milliarden Euro für das abgelaufene Jahr. Ohne die üblichen Preiskämpfe erhält Belarus bis 2025 günstiges russisches Gas für 128,52 US-Dollar pro 1.000 Kubikmeter. Dafür liefert das Land jetzt zum Beispiel Mikrochips nach Russland und erklärte sich sogar bereit, Teile der militärischen Flugzeugproduktion zu übernehmen. Präsident Alexander Lukaschenko versucht, die Wirtschaft von Belarus mit russischer Hilfe zu stabilisieren – hier bei seiner jährlichen Ansprache an die Nation Ende März 2023 zu sehen. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Belarus' Wirtschaft siecht dahin

Einen wirtschaftlichen Kollaps muss Alexander Lukaschenko momentan nicht befürchten. Zutreffender lässt sich die Lage, darin ist sich ein Großteil der Politanalysten einig, als langsames Dahinsiechen beschreiben. Es fehlen Wachstumstreiber und die sich abzeichnenden Probleme durch die im Vorjahr von den USA und der EU eingeführten Ölsanktionen werden sich indirekt auch auf die Ökonomie in Belarus auswirken.