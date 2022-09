"Belarus, ich schwöre, dich zu schützen, egal wo ich bin!" – so klingt das Gelöbnis von Soldaten des Kastus-Kalinouski-Regiments, das in der Ukraine gegen die russischen Invasoren kämpft. Die Einheit mit ungefähr 1000-1500 Freiwilligen aus Belarus wurde nach Kastus Kalinouski benannt, dem Anführer eines Aufstandes gegen den russischen Zaren im 19. Jahrhundert.

Die Kämpfer stammen aus unterschiedlichen Milieus: Es sind Juristen, Ingenieure, ehemalige Polizisten. Ein Teil von ihnen sind Dissidenten, also politische Gegner des Regimes von Alexander Lukaschenko. Das Regiment nahm an Kämpfen um Kiew, Irpin, Butscha und Lyssytschansk teil. Mindestens vier Soldaten wurden dabei getötet, mindestens drei sind in Gefangenschaft geraten - darunter der ehemalige politische Gefangene Vasil Parfiankou, der schon seit 2014 in der Ukraine kämpft, zunächst gegen die Separatisten im Donbas. Im Frühling wurde seine Mutter gezwungen, ihren Sohn vor laufender Kamera dafür zu kritisieren. "Ich schäme mich, dass ich einen solchen Sohn habe", sagte die 68-Jährige in einer Hauptnachrichtensendung des belarussischen Fernsehens. Im Hintergrund sah man dabei den großen Buchstaben "Z", der für den russischen Krieg gegen die Ukraine steht.

Eine andere belarussische Einheit, die auf ukrainischer Seite kämpft, ist das Pahonia-Regiment. Der Name leitet sich vom ersten belarussischen Wappen nach der Unabhängigkeit ab, das vom Lukaschenko-Regime wieder abgeschafft wurde – einem Reiter mit Schwert, der auf Belarussisch Pahonia genannt wird. Ein prominenter Vertreter dieser Freiwilligentruppe ist Vadzim Prakopjeu, der in Minsk ein luxuriöses Restaurant betrieb, nach den Protesten von 2020 aber sein ganzes Vermögen verkaufte und in die Ukraine zog. Er sagt: "Wir müssen Belarus befreien, auch unsere Zukunft wird gerade in der Ukraine entschieden". Das Szenario, das er anstrebt: Belarussen, die in der Ukraine kämpfen, sollen sich mit Belarussen in der Heimat zusammenschließen, um Belarus zu befreien.