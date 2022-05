In der wärmeren Jahreszeit wird auch in Deutschland weniger Gas verbraucht. Ein neues Gesetz legt allerdings fest, wie die Speicher für den kommenden Winter aufgefüllt werden müssen: Am 1. Oktober eines Jahres 80 Prozent, am 1. November 90 Prozent und am 1. Februar 40 Prozent.

Pipelines für russisches Gas durch die Ukraine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK