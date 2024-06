"Auf der einen Seite schürt man Angst und Hysterie, indem man ständig von einer wachsenden Bedrohung spricht, auf der anderen Seite ist man nicht in der Lage, den Unternehmern konkrete Hilfsangebote zu machen", schimpft Droń, der ein Restaurant und einen Fahrradverleih führt. Dies werde "die gesamte Region Podlasie zerstören", warnt der Unternehmer.

In Białowieża geht das Leben derweil seinen gewohnten Gang, die Touristenrouten sind geöffnet. Derzeit sind auch keine Arbeiten in Sicht, die auf einen Ausbau der Infrastruktur wie Unterkünfte für die Armee oder den Umbau des Grenzzauns hindeuten würden. Die einzige Änderung sind Warnschilder entlang der neuen Zone – paradoxerweise nur auf Polnisch. Dafür verschickt die Regierung inzwischen SMS auf Englisch, in denen sie auf das Aufenthaltsverbot in der Pufferzone hinweist – und darauf, dass Soldaten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Das würde die Touristen nur erschrecken, ärgert sich Droń, der das bei seinen Kunden schon erlebt hat. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Noch größer ist die Enttäuschung unter Menschenrechtsaktivisten und den freiwilligen Helfern, die die Flüchtlinge seit drei Jahren an der Grenze versorgen. "Wir haben gehofft, dass sich mit dem Regierungswechsel auch die Politik an der polnisch-belarusischen Grenze ändern würde. Die anfänglichen Erklärungen über eine humanere Behandlung von Menschen, die versuchen, nach Polen zu gelangen, haben sich jedoch als unwahr erwiesen", sagte Aleksandra Chrzanowska von der "Vereinigung für juristische Intervention" dem Wochenblatt "Polityka". Stattdessen trete die Regierung von Donald Tusk in die Fußstapfen der PiS, so die Aktivisten. In diesem Jahr wollen die Helfer im Grenzgebiet bereits über 4.000 nach EU-Recht illegale Pushbacks registriert haben. Bildrechte: IMAGO / SOPA Images