Beziehungen zwischen zwei Ländern – das ist aber nicht nur die "große" Politik, das sind auch zwischenmenschliche Beziehungen. Und auch Vorstellungen, die man von der anderen Nation hat. Wie sieht es hier aus?

Hier haben wir in den letzten 30 Jahren wirklich sehr viel erreicht. Im Polen-Barometer stellen wir u.a. die Frage: Würden Sie einen Deutschen als Chef, Nachbarn oder Schwiegersohn akzeptieren? Wenn man sie vor 20 Jahren in Polen stellte, als wir damit begonnen haben, da hat die Mehrheit nicht sofort Ja gesagt. Ein Deutscher als Chef oder Nachbar wurde damals noch als Bedrohung wahrgenommen. Heute sagen mehr als 80 Prozent der Polen: Ja, ich hätte nichts dagegen.

Auch die Deutschen haben heute ein besseres Bild von Polen als noch vor 30 Jahren. Sie sehen es als ein touristisch attraktives Land, in dem sie gerne ihren Urlaub verbringen. Es ist nicht mehr das Land der billigen Zigaretten oder Autodiebe, sondern ein modernes Land mit sehr schönen Landschaften, wo man sehr attraktiv Freizeit verbringen kann.

Umgekehrt sind die Polen heute nicht mehr so "verliebt" in Deutschland wie vor Jahren. Deutschland stand für den westlichen Lebensstandard, dieser Lebensstandard ist aber inzwischen auch in Polen ein Stück weit Realität geworden. Heute kann man auch in Polen auf modernen Autobahnen Auto fahren, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Wahrnehmung Polens in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert. Viele Deutschen assoziieeren Polen mit Urlaub und Tourismus. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

In der polnischen Presse kann man aber auch die Ansicht finden, dass die deutsch-polnischen Beziehungen selbst 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag "postkolonial" seien. Wie sehen Sie das?

Es ist etwas dran, aber ich würde das nicht "postkolonial" nennen. Es gibt natürlich Deutsche, die "von oben herab" auf Polen schauen – aber nicht mehr so viele wie vor 30 Jahren. Da standen die Deutschen in der Rolle: Wir zeigen den Polen, wie man es macht. Jetzt braucht man das in Polen nicht mehr. Manche Deutschen haben das vielleicht aber noch nicht mitbekommen. Das gilt aber auch umgekehrt: Man hat sich auch in Polen daran gewöhnt, dass man Deutschland bewundert und dass man von den Deutschen in der Tat einiges lernen konnte. Manche Polen haben aber schnell das Gefühl: Die Deutschen wollen uns wieder belehren. Deshalb müssen die Deutschen in der Kommunikation mit Polen aufpassen, weil sie teilweise sehr belehrend rüberkommen. Aber auch Polen müssen auf ihre Kommunikation achten: Manche haben sich an dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis gewöhnt und sind nicht in der Lage, mit Deutschen selbstbewusst und auf Augenhöhe zu reden. Also beide Seiten haben hier noch eine Lektion zu lernen.

Wenn wir zum Schluss noch auf die "große Politik" blicken: Wie wird sich das Verhältnis nach dem Abgang von Angela Merkel aus Ihrer Sicht entwickeln?

Angela Merkel kannte Ost-Mitteleuropa, sie hatte sehr ähnliche Erfahrungen im Sozialismus gemacht. Deshalb konnte sie die polnische, tschechische und ungarische Mentalität verstehen. Sie zeigte diesen Ländern gegenüber Verständnis und interessierte sich dafür, wie man dort denkt. Sie hat auch immer aufgepasst, dass sich diese Länder nicht als EU-Mitglieder zweiter Klasse fühlen. Merkel ist nun weg, das allein wird schon eine Veränderung bedeuten. Im Laufe ihrer Kanzlerschaft wurde Angela Merkel immer wieder auf Titelseiten polnischer Zeitschriften und Plakaten brüskiert - wie hier mit dieser Forderung nach Kriegsreparationen. Dabei hatte sie ein besonderes Verständnis für Polen. Die nachfolgende Politikergenaration wird die Beziehungen zu Polen wohl deutlich pragmatischer gestalten. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Dazu kommt, dass die ganze Generation von Politikern, die dieses historische Verständnis oder das Gefühl hat, Polen gegenüber verpflichtet zu sein, langsam weg ist. Die jüngeren deutschen Politiker denken viel pragmatischer: Wenn Polen mit uns zusammenarbeiten will, dann arbeiten wir gut zusammen – wenn nicht, dann haben wir andere mögliche Partner. Die Deutschen werden sich in so einem Fall keine besondere Mühe mehr geben. Die Beziehungen werden korrekt sein, aber nicht besonders tief.

Das wäre natürlich ein trauriges Szenario für die deutsch-polnischen Beziehungen, weil sie ein großes Potenzial haben. Es gibt ja genug Bereiche, wo man sehr gut zusammenarbeiten könnte: bei der Infrastruktur in Europa, bei Energieprojekten, beim Klimaschutz. Aber gerade das sind Gebiete, auf denen es recht viele Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern gibt. Wenn sich die neue Bundesregierung stark für Klimaschutz einsetzt, sind das aus Sicht der jetzigen polnischen Regierung wirklich radikale Vorschläge. Auch die Antworten auf die Herausforderungen sind unterschiedlich: Wenn Polen aus der Kohleverstromung aussteigen soll, muss man Ersatz finden. In Polen plant man deshalb, eigene Atomkraftwerke zu bauen, während man in Deutschland die Atomkraftwerke gerade ausschaltet. Grundsätzlich ist der Bedarf für Zusammenarbeit da, es müssen aber beide Seiten wollen. Die große Frage ist, ob sie zueinanderfinden.