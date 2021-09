Die größten Änderungen wird es in den Fächern Geschichte, Polnisch, Religion und Sexualkunde geben. Um Polens Jugend patriotischer zu machen, soll es ab dem kommenden oder spätestens übernächsten Schuljahr ein neues Fach geben: Polnische Zeitgeschichte. Derzeit werde in den Lehrplänen Epochen wie dem Altertum zu viel Zeit gewidmet, während gleichzeitig die Zeit fehle, "die Wahrheit über Polens neueste Geschichte" zu vermitteln, die von linksliberalen Kräften verschwiegen werde, begründete Bildungsminister Czarnek das Vorhaben. Für Polen, die solche Debatten seit Jahren beobachten, ist klar, was er will: die eigene Nation verklären, ihre Heldentaten über Gebühr loben und unbequeme Kapitel wie den polnischen Antisemitismus unter den Teppich kehren .

Einen patriotisch-konservativen Kreuzzug startet Czarnek auch im Polnischunterricht. Die Schüler würden momentan zu viele weltliche Werke und zu wenig christliche Literatur lesen, so der Minister. Deshalb ließ er die Aufstellung der sogenannten Pflichtlektüre ändern, also Bücher, die Schüler einer bestimmten Altersstufe kennen sollten. Die Älteren müssen künftig Werke von Johannes Paul II. im Original lesen, die Jüngeren wenigstens Erzählungen über seine Kindheit.

Folgerichtig wird Religion unter Czarnek de facto zu einem Pflichtfach an Polens Schulen. Bislang haben Kinder und Jugendliche drei Optionen: Religion, Ethik oder gar nichts. Immer mehr kehren dem klassischen Religionsunterricht den Rücken – u.a. weil darin veraltete Geschlechterrollen und Homophobie vermittelt werden. Um diese Massenflucht zu stoppen, will Bildungsminister Czarnek nun die Option "gar nichts" abschaffen – wer sich nicht für Religion entscheidet, muss künftig in den Ethikunterricht. Allerdings: Ethiklehrer sind in Polen Mangelware, das Fach wird in der Praxis von Religionslehrern unterrichtet, die dann ihr katholisches Weltbild vermitteln. Die Wahl zwischen Religion und Ethik ist dadurch meist nur eine scheinbare.