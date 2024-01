Polens neue Regierung will das Abtreibungsrecht lockern. "Wir sind bereit, in den kommenden Stunden einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ins Parlament einzubringen", sagte Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau. Zudem kündigte er einen Gesetzesentwurf an, der den Zugang zur "Pille danach" erheblich erleichtern soll.