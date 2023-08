Die Anwältin Aleksandra Kosiorek, die sich auf Medizinrecht spezialisiert hat, lässt an dem Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft kein gutes Haar. Eine Fehlgeburt sei keine Straftat, somit sei die gesamte Suchaktion grundlos gewesen. Doch selbst wenn der Verdacht einer Straftat im Raum gestanden hätte, verstoße ein telefonisches Verhör im Krankenhausbett gegen die Regeln. Die Polizei hätte Ola im Nachhinein zu einer Vernehmung vorladen sollen. Eine Blutabnahme und das Abpumpen der Klärgrube waren Kosiorek zufolge nicht nötig gewesen – zur Ausräumung des Tatverdachts hätte ein Blick in Olas Patientenakte gereicht.

Auf das Stichwort 'Abtreibung' hin läuft der polnische Staat Amok und startet ohne ersichtlichen Grund chaotische Prozeduren. Das geht in eine gefährliche Richtung. Die Polizei hat etliche Rechtsvorschriften gebrochen. Aleksandra Kosiorek, Anwältin für Medizinrecht

Olas Fehlgeburt liegt ein Jahr zurück. Die Frau hat sich aber erst jetzt zu Wort gemeldet, nachdem ein anderer, ähnlich rabiater Polizeiübergriff bekannt geworden war – der Fall von Joanna aus Krakau. Die Frau leidet seit längerem unter psychischen Problemen. Während der Schwangerschaft verschlechtert sich ihr Zustand. In einer Panikattacke nimmt sie "Abtreibungspillen" ein. Völlig aufgelöst ruft sie danach ihre Ärztin an – die sie bei der Polizei anzeigt, auch mit der Begründung, ihre Patientin hätte Selbstmordgedanken, was Joanna allerdings verneint.

Joanna wirft der polnischen Polizei psychische Misshandlungen nach einer Abtreibung vor. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto Es folgt ein regelrechtes Martyrium. Joanna wird unter Polizeieskorte in ein Krankenhaus gebracht. In der Notaufnahme muss sie sich bis auf die Unterhose ausziehen, wird genötigt Kniebeugen zu machen und zu husten – bewacht von mehreren Polizisten und erst später auch Polizistinnen, die auch die Ärzte einzuschüchtern versuchen und ihnen Joannas Versorgung erschweren. Die Frau wird als Kriminelle hingestellt, auch vor den Augen und Ohren zufällig anwesender anderer Patienten. Ungefragt nehmen sie ihr das Handy und den Laptop weg. Darauf wollen sie nach der Information suchen, woher Joanna die "Abtreibungspille" hatte. Denn eine selbst vorgenommene pharmakologische Abtreibung ist in Polen zwar nicht strafbar – die Beihilfe und die Anstiftung dazu allerdings schon.

Das Vorgehen der Polizei ist widerrechtlich – das stellte auf eine Beschwerde Joannas hin im Nachhinein ein Gericht fest. Da keine Straftat vorlag, gab es keinen Grund, ihre persönlichen Datenträger zu beschlagnahmen, so die Richter. Die Frauenrechtlerin und Juristin Kamila Ferenc ergänzt: Selbst bei einem begründeten Tatverdacht hätte man die Sache anders lösen können – mit einer Vernehmung im Nachhinein, ohne erniedrigende Szenen in der Notaufnahme.

Die Beamten wollen gegenüber der Regierung ihren Eifer unter Beweis stellen, wollen zeigen, dass sie Abtreibungen verfolgen und verhindern. Kamila Ferenc, Juristin

Joanna will nicht lockerlassen. Sie geht in die Offensive – berichtet von ihren Erlebnissen in den Medien, tritt bei Protesten gegen das rigorose Abtreibungsrecht auf und will die übergriffigen Beamten verklagen, sobald die Polizei die Unterlagen zum Fall rausrückt. Auch ihrer Ärztin drohen Konsequenzen – wegen Verletzung der Schweigepflicht.

Joanna und Ola sind keine Einzelfälle. Nach ihren Enthüllungen meldeten sich weitere Frauen, die wegen eines Abtreibungsverdachts ins Visier des Staatsapparats gelangt waren. Hinzu kommen Fälle von Frauen, die an einer Sepsis gestorben sind, weil die behandelnden Ärzte einen abgestorbenen Fötus nicht abtreiben wollten.

Die "Abtreibungspsychose" des Staatsapparats hat in der Grenzregion zu Tschechien eine unerwartete Folge: Immer mehr schwangere Frauen "flüchten" aus dem polnischen Gesundheitssystem und suchen sich einen Arzt im Nachbarland, berichtet die Tageszeitung "Gazeta Wyborcza". Sie fürchten, im Fall einer Fehlgeburt oder anderer Komplikationen ähnlich wie Ola und Joanna behandelt zu werden.

Immer mehr Schwangere aus der Grenzregion lassen sich lieber im Nachbarland Tschechien medizinisch versorgen (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO / Panthermedia Ihre Sorgen nährt auch die obligatorische Erfassung von Schwangerschaften in Polen – seit Oktober 2022 sind polnische Ärzte verpflichtet, die Schwangerschaft in der elektronischen Patientenakte einzutragen. Die Regierung erklärt dies mit dem Wohl der Schwangeren – mit der Registrierung solle beispielsweise verhindert werden, dass sie von einem anderen Arzt Medikamente verschrieben bekommen, die den Fötus schädigen.

Doch angesichts der Atmosphäre im Land fürchten viele Frauen, die Informationen könnten in Wahrheit der Kontrolle und gegebenenfalls der Strafverfolgung dienen. So auch Patrycja aus Bielsko-Biała, die mit "Gazeta Wyborcza" sprach. "Jeder weiß doch, wie sich die Regierenden gegenüber Schwangeren verhalten. Ich habe mehr als genug Horrorstorys von Frauen gelesen, die nach einer Fehlgeburt drangsaliert und wie Mörderinnen behandelt wurden. Und ich hatte Angst vor unseren Ärzten."

Die guten Rezensionen anderer Polinnen, die ihre Schwangerschaft in Tschechien betreuen ließen, hätten sie in dem Entschluss bekräftigt, sich eine Klinik im Nachbarland zu suchen. Und sie ist voll des Lobes. Die tschechischen Frauenärzte nähmen sich mehr Zeit. Kein einziges Mal habe sie lange warten müssen und immer habe sie sich nach dem Arzttermin ausreichend informiert gefühlt. Obendrein habe das weniger gekostet als eine vergleichbare Betreuung als Privatpatientin in Polen.

Die Klinik Pronatal im tschechischen Ostrava bestätigt den Trend – und bringt ihn mit der obligatorischen Schwangerschaftserfassung in Polen in Verbindung. Seit ihrem Inkrafttreten im Oktober 2022 habe man Monat für Monat einige Dutzend neue Patientinnen aus Polen aufgenommen.