Die im Exil lebenden Sapega und Protasewitsch waren im Mai 2021 festgenommen worden. Dazu hatte Belarus ein Ryanair-Flugzeug mit beiden an Bord auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Die EU sperrte deswegen den belarussischen Luftraum und verhängte ein Flugverbot für Airlines aus dem Land.



Nach ihrer Festnahme veröffentlichten die belarussischen Staatsmedien Videos, in denen Protasewitsch und Sapega ein "Geständnis" ablegten. Nach Einschätzung ihrer Unterstützer wurden diese Äußerungen von den Behörden erzwungen. Sapega kooperierte nach ihrer Festnahme mit den Behörden und bat den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko um ihre Freilassung.