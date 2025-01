So hat sich auch der Krieg selbst zu einem Konkurrenten der zivilen Wirtschaft entwickelt: Die Vergütungen für die Söldner sind so hoch, dass sich viele Russen für einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium entscheiden. In der Region Rostow etwa wurden die Einstiegsprämien auf umgerechnet 16.000 Euro erhöht. Gouverneur Wasilij Golubew erklärte in seinem Telegram-Kanal unverblümt: "Wir unternehmen diese Schritte, um die Bürger dazu zu motivieren, Verträge für einen Militärdienst abzuschließen."