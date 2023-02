"Ohne die durch den Krieg verursachte Migration wäre unsere Wirtschaft um bis zu 8,5 Prozent gewachsen. Das Wachstum wäre also ohnehin groß gewesen. Aber mit der Migration war das Wachstum stärker", so der TBC-Chefökonom. Das sei nicht nur für Georgien der Fall, sondern gelte fast für den ganzen postsowjetischen Raum.

Georgien hat wie Armenien, Kasachstan und andere Ex-Sowjetrepubliken 2022 einen beispiellosen Zuzug aus Russland erlebt. Besonders eindrucksvoll waren die Bilder von der russisch-georgischen Grenze vom September 2022: Auf der Flucht vor der Einberufung standen russische Bürger in ihren Autos kilometerlang Schlange, oft verharrten sie vier bis fünf Tage lang ohne Essen an der Grenze. Einige waren so verzweifelt, dass sie ihre Autos zurückließen und zu Fuß über die Grenze gingen.

Der Chefökonom der größten georgischen Bank Otar Nadaraia betont die positiven Auswirkungen des russischen Zuzugs nach Georgien. Bildrechte: privat

Etwa 150.000 russische Staatsbürger halten sich derzeit laut georgischem Innenministerium in Georgien auf. Das sind knapp vier Prozent der Gesamtbevölkerung – eine große Belastung für das kleine Land im Südkaukasus, zugleich aber auch ein Gewinn. Denn ins Ausland ziehen in der Regel diejenigen Russen, die sich das auch leisten können. Sie sind meist hoch qualifiziert, haben oft ein stabiles und hohes Einkommen oder genügend Ersparnisse, um mindestens ein halbes Jahr im Ausland leben zu können. Nicht verwunderlich also, dass sich durch ihren Zuzug die Wirtschaft Georgiens und anderer Länder stark verändert hat.

Trotz negativer Effekte überwiegen die positiven

Die Masseneinwanderung habe aber auch viele negativen Folgen, so der TBC-Chefökonom. Natürlich seien diese nicht mit der menschlichen Tragödie in der Ukraine zu vergleichen, doch seien die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen signifikant. So werde der Südkaukasus heute von westlichen Investoren gemieden, weil sie vor dem Hintergrund des Krieges und der folgenden Massenmigration die Lage als instabil bewerten. Zudem sei die Inflation gestiegen, und zwar nicht nur in Georgien, sondern weltweit. In Georgien erreichte sie 9,8 Prozent. Darunter würden vor allem die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten leiden. Und auch das Kreditgeschäft sei spürbar zurückgegangen. Zudem lagen die Einnahmen aus dem Tourismus – dem wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes – ohne die Berücksichtigung der Migration 2022 gerade einmal bei 60 Prozent des Niveaus von 2019. Die kriegsbedingte Aufwertung des US-Dollars und die Schwäche des Euros sei für Georgien ebenfalls nachteilig – das Land hänge wirtschaftlich mehr von der EU ab, weshalb ein starker Euro in seinem Interesse sei.