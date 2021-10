Moskau schafft Fakten

"Wenn Russland die besetzten Gebiete annektierten wollte, hätte Moskau es längst gemacht", sagte Petro Oleschtschuk, Politikwissenschaftler an der Kiewer Schewtschenko-Universität, dem MDR. Eine vollständige Vereinigung sei aufgrund des Minsker Abkommens, in dem die Volksrepubliken Donezk und Luhansk als getrennte Bezirke geführt werden, auch unwahrscheinlich. Zumindest formell wollen alle Parteien am Abkommen als die einzige diplomatische Grundlage für die Lösung des Konflikts festhalten. "Doch es ergibt keinen Sinn, allzu viel auf die Formalitäten zu schauen. Mit der Ausgabe der Pässe und der Teilnahme des Donbass an der Dumawahl hat Moskau ein Machtwort gesprochen. Die wirtschaftliche Vereinigung der Separatistenrepubliken ist ein weiterer Baustein der Integration der besetzten Gebiete in die russischen politischen Prozesse."



Es sei ein Prozess, den die Ukraine nur noch mit großen Schwierigkeiten rückgängig machen kann. Für die Bewohner der beiden selbsternannten Volksrepubliken hat die Entwicklung aber auch ihre positiven Seiten. Denn die Abschaffung der Kontrollen dürfte die Reisemöglichkeiten zwischen den benachbarten Quasi-Staaten verbessern und auch die Lebenshaltungskosten der Menschen verringern. Seit Anfang Oktober 2021 gibt es an der Grenze zwischen den selbsternannten Volksrepubliken Donzek und Luhansk keine Grenz- und Zollkontrollen mehr. Bildrechte: IMAGO / SNA

Kiews Dilemma mit dem Minsker Abkommen

Russland verfolgte in der Ostukraine von Anfang an eine andere Strategie als bei der im März 2014 annektierten Halbinsel Krim. Moskaus Ziel besteht darin, die besetzten Gebiete unter den Bedingungen einer erweiterten Autonomie an Kiew zurückzugeben, um die beiden Volksrepubliken nicht finanzieren zu müssen und gleichzeitig trotzdem Einfluss auf die Region zu behalten. Das im Februar 2015 beschlossene Minsker Friedensabkommen dient vor allem diesem Ziel und schreibt grundsätzlich vor, wie die Gebiete nach der Austragung der Kommunalwahlen wieder in die Ukraine integriert werden sollen.

Die im Dokument vorgeschriebenen Bedingungen sind günstig für Moskau. Denn der verabredeten Reihenfolge nach würden die Kommunalwahlen im besetzten Gebiet noch vor der Übergabe der Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze im Donbass an Kiew erfolgen. Daher würde die Ukraine auf die Austragung der Wahlen kaum Einfluss haben, während die Wahlgewinner von Kiew Extra-Rechte, wie etwa eigene Gerichte und eine eigene Volksmiliz, erhalten würden.

Eine buchstabengetreue Umsetzung des Minsker Abkommens wäre nach Aussage politischer Beobachter aus diesen Gründen politischer Selbstmord für jeden ukrainischen Präsidenten. Es würde Massenproteste in der Ukraine auslösen. Schon die Ausgabe der russischen Pässe an Donbass-Bewohner, die im Frühjahr 2019 begann, verstößt klar gegen den Geist des Abkommens. Andererseits haben sich die Konflikte zwischen den lokalen Eliten in Donezk und Luhansk als größer erwiesen als gedacht. Die Zollkontrollen Ende 2015 wurden beispielsweise deshalb eingeführt, weil Donezk am Transit der ukrainischen Waren nach Luhansk mitverdienen wollte. Wurde 2018 bei einem Anschlag getötet: Der Chef der Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko (Hier auf einer Pressekonferenz 2015). Bildrechte: dpa

Träume von einem gemeinsamen Staat