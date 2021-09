Russischer Wahlkampf im Donbass, der zur Ukraine gehört. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Seit Frühjahr 2019 gibt Russland seine Pässe großzügig an die Bewohner der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk aus. Mehr als 600.000 ukrainische Staatsbürger in der seit sieben Jahren umkämpften ostukrainischen Industrieregion Donbass haben inzwischen den russischen Pass erhalten. Die einzige Voraussetzung dafür ist, einen Pass einer der beiden Volksrepubliken in der Tasche zu haben. Mit dieser Politik versucht Moskau die Region an sich zu binden und im Grenzdisput mit dem Nachbarland Ukraine Fakten zu schaffen.

Aus völkerrechtlicher Sicht ist bereits die Passvergabe ein Skandal, denn die Separatistenrepubliken sind nicht nur im Rahmen des internationalen Rechts ukrainisches Territorium – auch Russland selbst erkennt die Unabhängigkeit der Gebiete von Kiew offiziell nicht an.

Donbass-Bewohner dürfen online abstimmen

Nun aber finden zwischen dem 17. und 19. September in Russland Parlamentswahlen statt. Rund 108 Millionen Russen, sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und zum ersten Mal werden die Stimmen der rund 600.000 neu eingebürgerten Donbass-Bewohner richtig bedeutend. Zwar haben die Menschen aus den Volksrepubliken bereits im letzten Sommer am umstrittenen Verfassungsreferendum teilgenommen, das es dem Präsidenten Wladimir Putin erlaubte, über seine aktuelle Amtszeit hinaus weiter zu kandidieren. Damals ging es aber nach Angaben der Separatisten nur um rund 14.500 Wähler, die mit Bussen in den benachbarte Bezirk Rostow zur Abstimmung gebracht wurden. Einzige Voraussetzung für den Erhalt eines Russischen Passes: Der Pass einer der selbsternannten Volksrepubliken. Bildrechte: dpa

Weil die Anzahl der Besitzer eines russischen Passes ständig wächst - inzwischen sind es rund 600.000 - nimmt der Kreml das Stimmenpotential des Donbass immer ernster. Zwar wird es in Donezk und Luhansk auch diesmal keine Wahllokale vor Ort geben. Dafür dürfen Donbass-Bewohner mit einem russischen Pass, die keinen ständigen Aufenthaltsort in Russland haben, online abstimmen. Zur Online-Identifikation brauchen die Donbass-Bewohner lediglich die russische Rentennummer SNILS, über die inzwischen rund die Hälfte der Wahlberechtigten verfügt.