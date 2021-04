Ein riesiges Militäraufgebot an der Grenze zur Ukraine lässt die Angst vor einem großen Krieg wieder aufleben. In der gleichen Zeit sorgt sich die russische aber auch die internationale Öffentlichkeit um die Gesundheit des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny, dessen Zustand sich offenbar immer weiter verschlechtert. Verstärkt noch durch einen mittlerweile fast dreiwöchigen Hungerstreik. Hinzu kommt Belarus, dessen diktatorisch regierender Präsident Alexander Lukaschenka mal wieder mit einer engeren Bindung an Russland kokettiert. Erst kürzlich behauptete der russische Geheimdienst FSB, einen Mordanschlag auf Lukaschneka vereitelt zu haben. Daraufhin stellte der belarussische Präsident eine nicht näher beschriebene "prinzipielle Entscheidung seiner bisherigen Regierungszeit" in Aussicht. Sein Besuch in Moskau wird am Donnerstag, einen Tag nach Putins Ansprache vor der Föderationsversammlung, erwartet.

All das wirkt, als wolle sich Russlands Präsident mit aller Macht als Herr eines Landes präsentieren, das sich nicht herumschubsen lässt und das auf Augenhöhe behandelt werden will. Die jüngsten Sanktionsrunden aus den USA und Europa wurden in Moskau als feindliche Schritte registriert, ebenso wie Joe Bidens "Mörder"-Zitat über den russischen Präsidenten.

Unter Russland-Experten im Westen ist die Meinung verbreitet, dass die jüngsten Moskauer Eskapaden ein Versuch seien, sich auf das Niveau eines unumgänglichen Gesprächspartners für die USA zu hieven und so weitere Sanktionen, etwa gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 zu verhindern. Manfred Sapper, Chefredakteur des Magazins Osteuropa, erklärte kürzlich in einem Interview mit dem MDR, dass Putin neben Warnsignalen an Washington auch innenpolitische Ziele verfolgt, etwa die Bevölkerung hinter sich zu scharen und vom Fall Nawalny abzulenken.

Russland macht Druck auf Selenskyj

Dass diese Erklärversuche durchaus eine langjährige Kreml-Praxis beschreiben, steht außer Zweifel. Doch die tatsächlichen Gründe für die jüngste Eskalation stellen sich bei genauerem Hinsehen vielschichtiger dar. Vor allem die neuen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze wirken auf den ersten Blick überraschend. Dabei war Russland schon seit Wochen und Monaten unglücklich mit der Situation in der Region. Im vergangenen Sommer hatten Moskau und Kiew einen Waffenstillstand ausgehandelt, der über Monate stabil hielt. Die Moskauer Propaganda stilisierte dies zu einer Art Entgegenkommen an Kiew, in der Hoffnung, dass Wolodymyr Selenskyj das Minsker Abkommen umsetzt. Fortschritte blieben aus, stattdessen versuchte der ukrainischen Präsident den Einfluss kremlfreundlicher Oligarchen im eigenen Land zurückzudrängen, ließ mehrere TV-Sender des Putin-Freundes Wiktor Medwedtschuk abschalten und liebäugelte öffentlich mit einem NATO-Beitritt. Wolodymyr Selenskyj hofft auf die Unterstützung aus dem Westen. Bildrechte: imago images/photothek

Obwohl Moskau selbst die Verantwortung für den Konflikt im Osten der Ukraine trägt, wirkte das für Putin wie ein Affront. "Ursprünglich hatte der Kreml gehofft, mit der Reintegration des Donbass in die Ukraine als Region mit Sonderstatus ein Veto für die außenpolitische Ausrichtung der Ukraine zu erhalten", erklärt die russische Politikberaterin Tatjana Stanowaja, langjährige Mitarbeiterin einflussreicher Moskauer Think-Tanks. Dies sah das Minsker Abkommen vor. Doch mittlerweile sei die Hoffnung darauf versiegt. "Russland achtet immer weniger auf die Meinung des Westens, zudem wird Putin von seinem Umfeld mit Informationen gespickt, dass ukrainische Nationalisten am liebsten ein Blutbad im Donbass anrichten würden", so Stanowaja. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der britische Russlandkenner Mark Galoetti in einer kürzlichen Analyse für das Magazin Business New Europe. Mit seiner Heavy-Metal-Diplomatie wolle Moskau seine Eskalationsbereitschaft demonstrieren und die Kiewer Regierung vor einem härteren Vorgehen gegen die Separatisten im Osten warnen, so der Experte. Im Osten der Ukraine wird wieder vermehrt scharf geschossen. Bildrechte: imago/EST&OST

In seiner eigenen, zynischen Logik fühlt sich der Kreml durch die fehlende Bereitschaft Selenskyjs, das Minsker Abkommen trotz Waffenstillstandes umzusetzen, hinters Licht geführt. Die massive Militärpräsenz in Grenznähe zur Ukraine ist somit weniger ein Signal an den Westen, als an Kiew selbst, dessen Handlungen zuletzt immer weniger den Moskauer Interessen entsprachen.

Russland wird Interessen nicht aufgeben

Auch im Fall Nawalny hat der Kreml bereits im vergangenen Sommer ein Höchstmaß an Desinteresse an einer möglichen Reaktion des Westens auf eine Vergiftung des bekanntesten Kremlkritikers gezeigt. Stattdessen setzte der Kreml – wie schon bei der Ukraine – auf die Durchsetzung der eigenen Interessen. Für Putin bedeutet das, den unversöhnlichen Kritiker Nawalny vom politischen Parkett zu entfernen, ob durch einen Anschlag, oder wie jetzt, durch eine langjährige Haftstrafe mit ungewissen Folgen für die Gesundheit des Oppositionellen. Der gesundheitlich schwer angeschlagene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erhält nach Angaben seiner Anwälte im Gefängniskrankenhaus "keine medizinische Hilfe". Bildrechte: dpa