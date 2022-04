Kaum waren in Serbien vorgezogene Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen für den 3. April ausgeschrieben, da begann Russland am 24. Februar die Offensive gegen die Ukraine. Ein neuer Krieg in Europa stellte plötzlich den Wahlkampf in Serbien auf den Kopf. Die üblichen Wahlthemen erschienen auf einmal beinahe belanglos. Zumal im Zentrum der weltpolitischen Ereignisse der von vielen in Serbien bewunderte Wladimir Putin und die slawisch-orthodoxe Schutzmacht Russland standen. Die Wähler schauten nicht mehr auf die Wahlplakate, sondern auf die Kriegsschauplätze.