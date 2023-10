Für Ficos Smer-Partei dürfte es jedoch nicht leicht werden, eine Koalition zu bilden. Fico hatte vor der Wahl angekündigt, er wolle die bei der Bevölkerung unbeliebte Waffenhilfe für die Ukraine beenden und dem Nachbarland nur noch mit zivilen Gütern helfen. Der 59-jährige Ex-Regierungschef Fico hatte damit geworben, unter seiner Führung werde die Slowakei an die Ukraine "nicht einen Schuss Munition" liefern. Er sprach sich auch für bessere Beziehungen zu Russland aus.



Doch fast alle anderen ins Parlament gewählten Parteien wollen an Waffenlieferungen festhalten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist die Slowakei bisher einer der größten Unterstützer Europas für die Ukraine und schickte unter anderem MiG-Kampfjets an Kiew. Die EU-Kommission befürchtet, dass Fico sich mit Ungarns nationalistischem Staatschef Viktor Orban verbünden könnte.