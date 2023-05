Mehr als fünf Jahre nach dem Doppelmord an einem slowakischen Enthüllungsjournalisten und dessen Verlobter ist der Millionär Marian Kocner freigesprochen worden. Ein Sondergericht in der Nähe von Bratislava kam am Freitag zu dem Schluss, dass dem Unternehmer nicht nachgewiesen werden könne, dass er die Ermordung in Auftrag gegeben habe. Richterin Ruzena Sabova sagte, es habe Zweifel gegeben.