"Der bisher bestehende gesellschaftliche Grundkonsens wurde von Fico in Frage gestellt. Er und seine Leute haben begonnen, mit der elementaren Russophilie zu arbeiten, die in einem Teil der slowakischen Gesellschaft besteht, und gleichzeitig die existierenden anti-ukrainischen Ressentiments noch stärker hervorgehoben. Sie agierten ebenfalls geschickt mit falschen Friedens-Narrativen, wobei das, was sie vorschlugen, in Wirklichkeit einen Sieg Russlands und die totale Niederlage der Ukraine bedeuten würde. Das hat die öffentliche Meinung in der Slowakei massiv beeinflusst", erklärt Politikwissenschaftler Mesežnikov.