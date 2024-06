Ukraine-News Putin droht mit Stationierung russischer Raketen in Reichweite des Westens

06:59 Uhr | Feuer in russischer Raffinerie nach ukrainischem Drohnenangriff

Im Süden Russlands ist russischen Angaben zufolge die Arbeit in einer Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff unterbrochen worden. Infolge des Drohnenangriffs sei in der Raffinerie Nowoschachtinsk ein Feuer ausgebrochen, erklärte der Gouverneur der betroffenen Region Rostow, Wassili Golubew, am Donnerstag. Opfer habe es nicht gegeben.



Die Raffinerie Nowoschachtinsk gilt als eine der wichtigsten Ölraffinerien in Südrussland. Sie liegt etwa zehn Kilometer östlich der Grenze zur Ukraine und ist regelmäßig Ziel ukrainischer Angriffe. Derweil erklärte der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, dass bei einem weiteren Drohnenangriff in der Nacht ein Öltank in Stari Oskol zerstört worden sei.

02:20 Uhr | Moskau droht mit Stationierung russischer Raketen in Reichweite des Westens

Russland droht mit der Stationierung von Raketen in Reichweite des Westens, sollte dieser der Ukraine den Einsatz von Langstreckenwaffen in Russland genehmigen. Im Gegenzug könnten ähnliche Langstreckenraketen in Schlagdistanz jener Staaten stationiert werden, die der Ukraine den Einsatz bestimmter Raketen auf russischem Territorium gestatten würden, sagte Putin in St. Petersburg. Er nannte insbesondere amerikanische ATACMS sowie britische und französische Raketensysteme. Wo die russischen Raketen stationiert werden könnten, ließ er zunächst offen.

01:13 Uhr | USA erwarten russische Militärübungen in der Karibik

Die USA erwarten eine Zunahme russischer Militärübungen in der Karibik. Ein nicht näher benannter US-Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, im Rahmen der regelmäßigen russischen Militärübungen erwarte man, dass Russland in diesem Sommer verstärkte Marine- und Luftwaffenübungen in der Nähe der Vereinigten Staaten durchführen werde. Diese Aktivitäten würden in einer globalen russischen Marineübung im Herbst gipfeln. Die Übungen würden als Teil der routinemäßigen Marineaktivitäten angesehen. Die USA seien nicht besorgt über die russischen Manöver. Sie würden keine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen. Hier ginge es darum, dass Russland zeige, dass es immer noch in der Lage sei, eine gewisse globale Machtprojektion zu erreichen. Dennoch werde die US-Marine die Übungen beobachten.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Donnerstag, 6. Juni 2024