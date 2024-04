Die Ukraine hat nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA eine Öl-Raffinerie und eine Drohnenfabrik weit hinter der Frontlinie angegriffen. In der Republik Tatarstan sei eine der größten Raffinerien Russlands angegriffen und beschädigt worden, teilte die staatliche Agentur heute mit. Eine Drohne habe das Ziel fast 1.300 Kilometer hinter der Frontlinie getroffen. RIA zufolge brach ein Brand aus, der nach 20 Minuten gelöscht werden konnte. Die Produktion sei nicht unterbrochen worden. Eine weitere Drohne sei von der Flugabwehr abgeschossen worden.



Von Reuters ausgewertete Video-Bilder des Angriffs auf die Raffinerie deuten der britischen Nachrichtenagentur darauf hin, dass ein Teil der Taneco-Raffinerie getroffen worden sei. Sie gehöre zu den größten des Landes und könne täglich 340.000 Fass Treibstoff produzieren. Der getroffene Teil sei für etwa die Hälfte der Produktion verantwortlich.



Aus ukrainische Geheimdienstkreisen hieß es, in der Region in Tartastan sei zudem eine Drohnenfabrik attackiert worden, die Flugkörper des Typs Schahed mit großer Reichweite herstelle. Die Republik Tatarstan ist hochindustrialisiert und liegt etwa 1.000 Kilometer südöstlich von Moskau. Der ukrainische Angriff wirkte sich Teuters zufolge auf die Währung Russlands aus: Der Rubel gab nach der Nachricht der Attacke gegenüber dem Dollar nach.