Ukraine-News Wieder russischer Luftangriff auf Kiew

Nach dem tödlichen Schuss auf die ultranationalistische Politikerin Iryna Farion in Lwiw untersucht die ukrainische Führung auch eine mögliche russische Spur. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass alle Versionen, einschließlich einer russischen Beteiligung, geprüft werden. Farion, bekannt für ihre russenfeindlichen Äußerungen, wurde vor ihrem Wohnhaus durch einen Kopfschuss verletzt und starb im Krankenhaus. Die Ermittlungen umfassen Überwachungskameras, Zeugenbefragungen und Durchsuchungen.

Innenminister Ihor Klymenko hält eine russische Spur ebenfalls für möglich und sieht einen Zusammenhang mit Farions politischer Tätigkeit. Farion kritisierte die russische Sprache in der Ukraine und unterstützte den Kampf gegen den russischen Angriffskrieg.

Bürgerrechtler berichten, dass russische Hochschulen zunehmend unter politischen Druck geraten. Die Organisation Molnija verzeichnet seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 eine Zunahme von Zwangsexmatrikulationen und politischen Entlassungen. Studierende und Dozenten, die Kritik am Krieg äußern oder anderweitig politisch aktiv sind, würden bestraft oder entfernt.

In Russland gibt es rund 4,3 Millionen Studierende an etwa 1.000 Universitäten und Hochschulen. Die Hochschulen gelten als besonders empfindlicher Bereich der Gesellschaft. Die Journalistin Wera Ryklina von "Strana i mir" betont, dass die Hochschulpolitik einen Einblick in die angestrebte Gesellschaft unter Kremlchef Wladimir Putin bietet.