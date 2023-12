Ukraine-News Russland spricht von mindestens 14 Toten nach Angriff auf Belgorod

Russland, dessen Militär seit fast zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, fordert nach dem ukrainischen Raketenangriff auf Belgorod eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrats. "Der Terroranschlag auf Belgorod wird Gegenstand eines Verfahrens im UN-Sicherheitsrat", sagte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Samstag.

Gleichzeitig beschuldigte Sacharowa die Europäische Union der Mittäterschaft an dem Angriff. Auch Großbritannien trage eine Mitverantwortung. Bei dem ukrainischen Raketenangriff auf Belgorod starben nach neuesten Angaben mindestens 14 Menschen, unter ihnen zwei Kinder. Die Zahl der Verletzten wurde mit 108 angegeben. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram erklärt, der Angriff auf die Stadt Belgorod werde nicht "ungestraft" bleiben.

Nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine in der Nacht auf Freitag ist die Zahl der Toten weiter angestiegen. Bislang seien 39 Tote und 120 Verletzte registriert, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagnachmittag auf Telegram.

Selenskyj sprach einmal mehr von einem "Terroranschlag" durch Russland, das seit mittlerweile fast zwei Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Insgesamt seien fast 120 Städte und Dörfer durch die Angriffswelle beschädigt worden. Die Aufräumarbeiten dauerten an, erklärte der Staatschef und dankte allen Rettern.

Bei dem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Belgorod sind nach Angaben aus Moskau am Samstag zehn Menschen getötet und 45 weitere verletzt worden. "Neun Erwachsene und ein Kind sind in Belgorod wegen Bombenangriffen der ukrainischen Armee getötet worden", erklärte das russische Katastrophenschutzministerium im Onlinedienst Telegram. Unter den 45 Verletzten seien vier Kinder.

Bildrechte: imago images/photothek

Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, kritisierte die passive Haltung der westlichen Verbündeten Kiews gegenüber Moskau angesichts der aktuell schwersten russischen Angriffswellen auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Die Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin sollte sein, dass im Falle weiterer Angriffe gegen zivile ukrainische Ziele "am nächsten Tag" Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert würden, schlug Ischinger im Onlinedienst X, vormals Twitter, vor.