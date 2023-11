Ukraine-News Russland greift Städte nahe Donezk an

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. "Ich bin hier, um eine wichtige Botschaft zu überbringen", schreibt er auf X. "Die Vereinigten Staaten werden weiterhin an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit gegen die russischen Aggressoren stehen, heute und in der Zukunft."