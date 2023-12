Ukraine-News Ukraine meldet 27 Gefechte um Awdijiwka

08:32 Uhr | Moskau: Russland fängt Drohnen über Krim ab

Die russische Armee hat nach Moskauer Angaben am Freitagabend mehr als zwei Dutzend ukrainische Drohnen über der Krim abgefangen. 26 unbemannte Flugkörper seien innerhalb von zwei Stunden über der Halbinsel zerstört worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram.

Die Krim, die Russland 2014 annektiert hatte, ist regelmäßig Ziel ukrainischer Angriffe. Sie ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte und wichtig für die Versorgung der russischen Truppen im Süden und Osten der Ukraine.

07:58 Uhr | Ungewissheit über Verbleib von Moskauer Kommunalpolitiker

Ein früherer Moskauer Kommunalpolitiker, der im vergangenen Jahr wegen Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war, wird von seinen Unterstützern seit Tagen vermisst. Alexej Gorinow befinde sich nicht mehr in der Strafkolonie in Pokrow rund 200 Kilometer östlich von Moskau, in der er bislang einsaß, teilte dessen Unterstützergruppe am Freitag im Onlinedienst Telegram mit.

Gorinows Anwälte hätten die ganze Woche lang vergeblich versucht, Informationen über dessen Aufenthaltsort und Gesundheitszustand zu erlangen, erklärte die Gruppe. Sie zeigte sich besorgt über den Gesundheitszustand des 62-Jährigen. "Wir nehmen an und hoffen, dass Alexej Gorinow in ein Krankenhaus verlegt worden ist", hieß es in der Mitteilung.

06:39 Uhr | Litauen repariert beschädigte deutsche Panzer

In Litauen sind die ersten an die Ukraine gelieferten und im Kampf gegen Russland beschädigten Leopard 2-Panzer repariert worden. Die wieder instand gesetzten Kampfpanzer sollen schon bald wieder aus in dem baltischen EU- und Nato-Land auf das Schlachtfeld zurückkehren.

Repariert wurden die Leopard-2-Panzer seit Oktober in einem Wartungszentrum, das von beiden deutschen Rüstungsfirmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall in Litauen errichtet worden ist. Vorgeführt und getestet wurden sie auf dem litauischen Truppenübungsplatz Gaiziunai. Sie sollen voraussichtlich Anfang Januar zurück in die Ukraine transportiert werden. Deutschland hatte der Ukraine im März nach langem Zögern Leopard-2-Panzer vom Typ A6 übergeben.

00:15 Uhr | Russischer Drohnenangriff auf Kiew

Bildrechte: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Sergei Chuzavkov Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut Ziel russischer Angriffe mit Kampfdrohnen geworden. Die Luftverteidigung sei im Einsatz, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Reporter von dpa und Reuters berichteten ebenfalls von Explosionen und Feuer der Flugabwehr. Zu möglichen Schäden oder Opfern gab es zunächst keine Angaben. Der Luftwaffe in Kiew zufolge wurden mehrere Regionen der Ukraine von russischen Drohnen angegriffen.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Samstag, 16. Dezember 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Laufe des Tages.

Berichterstattung zum Ukraine-Krieg