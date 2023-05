Ukraine-News Moskau bestätigt ukrainische Geländegewinne

Papst Franziskus und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben sich am Nachmittag zu einer langen Unterredung im Vatikan getroffen. Mit rund 40 Minuten Dauer war die Begegnung länger als bei Staatsbesuchen üblich. Das Treffen fand in einem Raum neben der vatikanischen Audienzhalle statt und nicht im Apostolischen Palast. Selenskyj schrieb anschließend bei Twitter, er habe Papst Franziskus aufgefordert, Russlands Verbrechen im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland kommen. Regierungskreise in Berlin bestätigten der dpa, dass der Besuch morgen stattfinden werde. Ob Selenskyj schon heute Abend oder erst morgen eintreffen wird, blieb zunächst unklar. Derzeit ist Selenskyj zu Besuch in Italien.

Ein Kampfjet und zwei Hubschrauber sind in der russischen Region Brjansk am Samstag nach Berichten russischer Medien abgestürzt. Zunächst hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass den Absturz eines Hubschraubers in unbewohntem Gebiet in dem Ort Klinzy gemeldet. In sozialen Netzwerken war auf Videos eine Explosion an dem Hubschrauber zu sehen, bevor er brennend zu Boden stürzte. Später meldete Tass auch noch den Absturz eines russischen Kampfjets vom Typ Suchoi Su-34 und den Absturz eines zweiten Hubschraubers. Die Hintergründe waren zunächst unklar.