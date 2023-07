Ukraine-News Deutsche Extremisten zu Kämpfen in Ukraine ausgereist

Deutsche Extremisten zu Kämpfen in Ukraine ausgereist.

09:05 Uhr | Deutsche Politiker fordern Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Politiker von Regierungs- und Oppositionsparteien fordern die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber sagte der "Welt am Sonntag", der Erfolg der von Großbritannien an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper zeige, wie wichtig diese Waffen seien. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte, die Bundesregierung solle Kiew "sofort" Taurus-Marschflugkörper liefern. Die Bundeswehr besitze 600 dieser Systeme. Davon seien zwar etwa 450 nicht einsatzbereit, könnten aber für den Export in die Ukraine ertüchtigt werden.

Tornado der Luftwaffe mit Marschflugkörper Taurus (rechts). Bildrechte: dpa Das Bundesverteidigungsministerium bekräftigte unterdessen sein Nein zu Taurus-Lieferungen. Eine Sprecherin teilte der "Welt am Sonntag" mit, Minister Boris Pistorius (SPD) habe zu Taurus-Marschflugkörpern klargestellt, "dass es keine Lieferung geben wird". Großbritannien hatte Mitte Mai als erstes Land die Ukraine mit Marschflugkörpern Storm Shadow beliefert. Frankreich zog im Juli mit der Lieferung einer ungenannten Zahl baugleicher Marschflugkörper Scalp nach.

08:33 Uhr | Deutsche Extremisten zu Kämpfen in Ukraine ausgereist

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind dutzende Extremisten aus Deutschland zu Kämpfen in das Kriegsgebiet gereist. Das teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit. Insgesamt hätten Sicherheitsbehörden Ausreisen von 61 Personen registriert, "die einen Extremismus-Bezug oder eine Verbindung zur politisch motivierten Kriminalität aufweisen", zitiert die Zeitung das Ministerium. Bei 39 Personen gebe es tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass diese "mit der Absicht zur Teilnahme an Kampfhandlungen" das Land verlassen hätten. Davon seien 27 pro-russisch und zwölf pro-ukrainisch orientiert.

07:45 Uhr | Ukraine meldet neun Verletzte nach Raketeneinschlag in Dnipro

Beim Einschlag einer russischen Rakete in der ukrainischen Stadt Dnipro (ehemals Dnjepropetrowsk) im Zentrum des Landes sind nach ukrainischen Angaben mindestens neun Menschen verletzt worden. Wie der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko im Onlinedienst Telegram mitteilte, schlug die Rakete am Freitag in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtzentrum ein. In Onlinenetzwerken und ukrainischen Medien verbreiteten Videos war zu sehen, wie Rauch aus den oberen Stockwerken des schwer beschädigten Wohnhauses aufstieg und Trümmerteile auf dessen Hof herumlagen.