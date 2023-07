Auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben ein Munitionslager in Brand geraten. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow machte dafür einen ukrainischen Drohnenangriff verantwortlich. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Toten oder Verletzten, erklärte er. Anliegende Ortschaften seien aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Außerdem habe man den Bahnverkehr eingestellt. Der Vorfall ereignete sich demnach im Landkreis Krasnogwardejsk nördlich von Simferopol im zentralen Teil der Krim. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die einen Großbrand dokumentieren. Auf einigen Videos sind auch Detonationen zu hören. Zunächst war von einem Angriff auf ein Treibstofflager die Rede.

Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod hat der Ukraine den Einsatz von Streumunition auf russischem Staatsgebiet vorgeworfen. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow teilte am Samstag im Onlinedienst Telegram mit, die ukrainische Armee habe am Freitag "21 Artilleriegeschosse und drei Ladungen Streumunition auf den grenznahen Ort Schurawlewka geschossen". Die Munition sei von einem Mehrfach-Raketenwerfer abgeschossen worden. Opfer oder Sachschäden habe es keine gegeben.

Insgesamt berichtete Gladkow von Angriffen auf 13 Ortschaften in seiner Region. Streumunition kam demnach aber nur in Schurawljowka zum Einsatz. In drei der angegriffenen Siedlungen gebe es Schäden an Häusern und Fahrzeugen sowie an einer Stromleitung.