Bei dem Treffen lud Selenskyj vor allem die Staaten im asiatisch-pazifischen Raum zu einer Teilnahme ein: "Wir zählen fest darauf, dass Sie diesen Gipfel unterstützen und in der Schweiz anwesend sein werden", sagte er heute in seiner Rede beim Shangri-La-Dialog in dem asiatischen Stadtstaat.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Vincent Thian China selbst stellt sich dort als neutrale Partei dar. Verbündete der Ukraine werfen Peking allerdings vor, den russischen Angriffskrieg nicht verurteilt zu haben. Kreml-Chef Wladimir Putin war seit Beginn des Kriegs mehrfach in China.



Eine Teilnahme Chinas an der Friedenskonferenz in der Schweiz hatte die chinesische Außenministeriumssprecherin Mao Ning am Freitag wegen der "Beschaffenheit des Treffens" als "schwierig" bezeichnet.

Russland ist zu dem Treffen am 15. und 16. Juni nahe der Schweizer Stadt Luzern nicht eingeladen. Selenskyj hatte auch US-Präsident Joe Biden um persönliche Teilnahme gebeten. Diese aber stand zunächst nicht fest.

11:53 Uhr | Moskau meldet Einnahme von Dorf

Russland hat angeblich ein weiteres Dorf bei Donezk im Osten der Ukraine eingenommen. Der Armee sei es gelungen, das Dorf Umanske "zu befreien", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau heute mit. Zudem rückten die russischen Truppen weiter in Richtung der Stadt Pokrowsk vor. Umanske, das früher etwa 180 Einwohner hatte, liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich von Donezk. Am Freitag hatte der neue russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow erklärt, seit Beginn des Jahres habe die russische Armee weitere rund 880 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums eingenommen. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Andrii Marienko

Unterdessen sollen bei ukrainischen Gegenangriffen in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk nach Angaben der Behörden dort neun Menschen verletzt worden, "sechs Zivilisten" etwe bei einer "Bombardierung" von Shebekino, wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegramm schrieb. In der Region Kursk wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Alexej Smirnow bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Auto drei Menschen verletzt. Die Region Belgorod grenzt an die ukrainische Region um Charkiw, die von der russischen Seite immer wieder angegriffen wird.

11:08 Uhr | Berater: Mehr russische Kriegsverbrechen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine hat zuletzt bei etwa 133.000 gelegen. Das sagte der deutsche Berater der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, Klaus Hoffmann, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er sprach von einer "enormen Steigerung". Ende 2022 habe es rund 56.000 Verfahren gegeben.

Bildrechte: IMAGO/CTK Photo "Viele von denen sind sehr umfassend dokumentiert", wird Hoffmann zitiert – etwa Luftangriffe auf zivile Ziele, Entführungen und Zwangsadoptionen von Kindern. Seine persönliche Meinung sei, dass man das "nur als Terror gegen die Zivilbevölkerung beschreiben" könne, sagte Hoffmann.



Viele Verbrechen seien auch von russischer Seite dokumentiert, da Kommandeure dafür ausgezeichnet worden seien. Hoffmann ist nach dem russischen Angriff als Oberstaatsanwalt in Baden-Württemberg beurlaubt worden und berät seither die Ukraine. Früher hatte er unter anderem schon für das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu den Geschehnissen in Jugoslawien in den 1990er-Jahren ermittelt.

08:56 Uhr | Selenskyj: Neue Waffenregeln reichen nicht aus