Ukraine-News Verlustreiche Gefechte um Bachmut und im Bezirk Saporischschja

Ein russischer Blogger ist am Freitag zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt worden, weil er "Falschinformationen" über Moskaus Offensive in der Ukraine verbreitet haben soll. Alexander Nosdrinow sei zu Haft "in einer allgemeinen Strafkolonie" verurteilt worden, erklärte das Gericht in der Stadt Krasnodar. Zudem wurde der 38-Jährige mit einem vierjährigen Arbeitsverbot in den Medien belegt. Nosdrinow, der einen kleinen Youtube-Kanal betrieb, soll ein Foto von zerstörten Gebäuden mit der Bildunterschrift "Ukrainische Städte nach der Ankunft der Befreier" gepostet haben.

Die Bewohner der russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine sind laut Präsident Wladimir Putin weiterhin für einen Anschluss an Russland. "Wie vor einem Jahr in den historischen Referenden haben die Menschen erneut bekräftigt, an der Seite Russlands zu stehen", sagte Putin in der Nacht während einer etwas mehr als vier Minuten langen Videoansprache. Die Entscheidung, sich Russland anzuschließen, sei durch die Kommunalwahlen in diesem Monat bekräftigt worden. Es seien Beamte gewählt worden, die Russlands Annexion bestätigten.