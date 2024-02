Ukraine-News Ukrainischer Generalstab bezeichnet operative Lage als schwierig

Chinas Außenminister Wang Yi hat seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba bei einem Treffen während der Münchner Sicherheitskonferenz versichert, dass sein Land keine tödlichen Waffen an Russland liefere. Peking nutze die Situation nicht aus und verkaufe keine tödlichen Waffen an Konfliktgebiete oder Konfliktparteien, hieß in einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums. China war von Seiten der USA mehrfach vorgeworfen worden, tödliche Waffen an Russland zu liefern, was Peking stets bestritt.