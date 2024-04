22:33 Uhr | USA liefern ATACMS-Raketen

Die USA haben der Ukraine nach Angaben des US-Außenministeriums Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS mit größerer Reichweite geliefert. Einem Ministeriumssprecher zufolge sollen sie für den Einsatz innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets vorgesehen sein. Auch das Pentagon bestätigte, dass es sich bei den nun gelieferten Raketen um die Variante mit einer größeren Reichweite bis 300 Kilometer handelte.

Laut Außenministerium sind die Raketen Teil eines Hilfspakets aus dem März, die in diesem Monat in der Ukraine angekommen sind. Die Lieferung sei zunächst nicht bekannt gegeben worden, um die "operative Sicherheit der Ukraine" aufrechtzuerhalten. Den Angaben zufolge sind die erwähnten Raketen nicht Teil des am Dienstag vom US-Kongress verabschiedeten Hilfspakets für die Ukraine. Die USA hatten der Ukraine erstmals im vergangenen Jahr ATACMS-Raketen geliefert - allerdings nur mit einer geringen Reichweite von 165 Kilometern.

22:18 Uhr | Ukraine stoppt Reisepass-Ausgabe an wehrfähige Auslandsukrainer

Die Ukraine stoppt die Ausgabe von Reisepässen an im Ausland befindliche Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. In einer am Mittwoch im amtlichen Online-Portal der Regierung veröffentlichten Verordnung heißt es, der Versand von Pässen an diplomatische Vertretungen der Ukraine im Ausland werde "nicht mehr praktiziert". Somit können ukrainische Männer im wehrfähigen Alter ihre Reisepässe künftig nur noch in der Ukraine selbst abholen.

Durch die Maßnahme will die ukrainischen Regierung, Männer zur Rückkehr in die Ukraine drängen. Am Dienstag hatte das Außenministerium in Kiew bereits die vorübergehende Aufhebung konsularischer Dienstleistungen für männliche Auslandsukrainer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren bekanntgegeben - mit Ausnahme der Ausgabe von Personalausweisen für die Rückkehr in die Ukraine.

18:55 Uhr | Scholz bleibt bei Taurus-Nein auch bei ATACMS-Zusagen der USA

Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine bleiben, auch wenn die USA ATACMS-Raketen mit 300 Kilometern Reichweite liefern sollten. Der SPD-Politiker erklärte bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak, seine Entscheidung Taurus betreffend werde sich nicht ändern. "Meine Entscheidung ist sehr klar, was das eine Waffensystem betrifft. Meine Entscheidung ist aber auch klar, dass wir weiter der größte Unterstützer der Ukraine in Europa sein werden, dass wir weiter mit Großbritannien die beiden sein werden, die das meiste tun."