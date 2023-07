Ukraine-News CIA will Aktivitäten in Russland ausweiten

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

05:15 Uhr | CIA sieht günstige Situation in Russland

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA sieht in Russland eine wachsenden Stimmung gegen den Ukraine-Krieg und will diese für seine Aktivitäten nutzen. "Diese Abneigung schafft eine günstige Gelegenheit für uns", sagte CIA-Chef William Burns in einer Rede im englischen Oxfordshire. Er verwies darauf, dass die CIA kürzlich eine an die russische Bevölkerung gerichtetes Video-Botschaft bei Telegram verschickt habe. Darin werde informiert, wie man den US-Geheimdienst im sogenannten Darknet kontaktieren könne. Das Video sei in der ersten Woche 2,5 Millionen Mal angeschaut worden, sagte Burns bei seinem Besuch in England. Hier ein Bericht der BBC (englisch).

04:15 Uhr | Reiseverbote in Russland geplant

Die nationalistische Liberaldemokratische Partei Russlands (LDPR) will engen Verwandten hochrangiger russischer Amtsträger das Reisen in "unfreundliche Länder" verbieten. Die Partei arbeite an einem Gesetzentwurf, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Demnach geht es hier unter anderem um Richter oder führende Manager staatlicher Unternehmen. In Russland werden Länder, die Russland wegen des Kriegs in der Ukraine mit Sanktionen belegt haben und die Ukraine unterstützen als "unfreundlich".

04:30 Uhr | Erster Luftangriff auf Kiew seit zwölf Tagen