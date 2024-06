Ukraine-News Rheinmetall eröffnet Panzer-Reparaturbetrieb in der Ukraine

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die Ukraine haben einen gemeinsamen Panzer-Reparaturbetrieb in der Ukraine eröffnet. Wie das ukrainische Ministerium für strategische Industriezweige mitteilte, wird sich die Werkstatt auf die Reparatur und Wartung des Schützenpanzers Marder konzentrieren. Die Kooperation umfasst den Angaben zufolge auch die technische Aufsicht durch deutsche Vertreter und die Lieferung von Ersatzteilen. Das Ministerium bezeichnete die Betriebseröffnung als wichtigen Schritt für die Ukraine und den Aufbau eines internationalen Rüstungsarsenals.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger, der auf einem ukrainischen Foto in schusssicherer Weste zu sehen war, betonte die Bedeutung der effizienten Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges. Das neue Rheinmetall-Servicezentrum soll eine schnelle Reparatur und Wartung von deutschem Gerät direkt vor Ort ermöglichen. Damit soll die Effizienz der ukrainischen Streitkräfte gesteigert werden. In der gemeinsamen Produktionsstätte arbeiten ukrainische Spezialisten, während Vertreter des deutschen Unternehmens die technische Aufsicht übernehmen. Rheinmetall plant, die Zusammenarbeit mit Kiew künftig auch auf die gemeinsame Produktion von Militärfahrzeugen in der Ukraine auszuweiten.