Ukraine-News Ukraine meldet Zerstörung eines russischen Drohnenlagers

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag ein militärisches Drohnenlager in Russland vernichtet. Das teilte die ukrainische Marine am Sonntag auf ihrem Telegram-Kanal mit. Satellitenaufnahmen würden die Zerstörung der Anlagen im Gebiet Krasnodar bestätigen. Die zugehörigen Bilder veröffentlichte die Marine ebenfalls. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff auch Ausbilder für den Drohnenkampf und deren Kadetten getötet. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Die CSU hat ukrainischen Geflüchteten damit gedroht, sie in ihr Heimatland zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit aufnähmen. "Es muss jetzt über zwei Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der West-Ukraine", sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt der "Bild am Sonntag". "Es muss ein Angebot auf Arbeit geben und dieses muss Teil einer Integrationsleistung sein." Grüne und SPD kritisierten Dobrindts Vorstoß scharf.