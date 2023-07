Ukraine-News Putin verspricht afrikanischen Staaten Gratis-Getreide

20:02 Uhr | Kiew beklagt fehlende Mittel zur Verteidigung

Nach einem Angriff auf die Stadt Mykolajiw Bildrechte: dpa Der Ukraine fehlen nach eigenen Angaben bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe auf ihre Getreide-Infrastruktur am Schwarzen Meer entscheidende Mittel. Die ukrainische Armeesprecherin Natalia Gumenjuk sagte, Kiew brauche nicht erst in zwei oder drei Monaten eine verstärkte, leistungsstarke und moderne Raketen- und Luftabwehr, um die Arten von Raketen abzuwehren, die der Feind einsetze. Andernfalls gebe es womöglich bald keine ukrainischen Häfen mehr.



Seit dem Ausstieg Moskaus vergangene Woche aus dem internationalen Abkommen zum Transport ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer greift Russland nach ukrainischen Angaben wiederholt die Hafenstädte Odessa und Mykolajiw an.

17:55 Uhr | Eklat bei Fecht-WM

Bei der Fecht-WM in Italien ist es zu einem Eklat gekommen. Die ukrainische Olympiasiegerin Olha Charlan verweigerte nach einem Gefecht der unterlegenen Russin Anna Smirnowa den im Reglement vorgeschriebenen Handschlag. Smirnowa blieb nach dem verweigerten Handschlag eine Dreiviertelstunde auf der Wettkampffläche sitzen und blockierte damit nachfolgende Kämpfe. Nach langen Debatten entschieden die Kampfrichter, die Ukrainerin Charlan zu disqualifizieren. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten nannte den Ausschluss absolut beschämend.

17:04 Uhr | Russland: Lager mit vom Westen gelieferten Waffen angegriffen

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ukrainische Lager mit vom Westen gelieferten Rüstungsgütern angegriffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums richteten sich die Luftangriffe gegen "Flugfelder, Kontroll- und Entsendungszentren der ukrainischen Armee, Montagehallen und Lagerstätten für Marinedrohnen wie auch Raketen, Waffen und militärische Ausrüstung, die aus europäischen Ländern und den USA geliefert wurden".

16:23 Uhr | Ukraine forciert offenbar Gegenoffensive

Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte laut einem Bericht der "New York Times" ihren bislang wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, die bislang in Reserve gehalten worden seien, berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf das Pentagon. Ziel sei es, die Landbrücke zwischen der russisch-besetzten Ukraine und der Halbinsel Krim zu durchtrennen oder zumindest so weit vorzurücken, dass die strategisch wichtige Halbinsel in Reichweite der ukrainischen Artillerie gerate.



Russlands Präsident Wladimir Putin sagte dazu, die neuen Attacken seien bislang erfolglos. "Alle Versuche der Gegenoffensive wurden gestoppt, der Feind mit großen Verlusten zurückgeworfen."

13:19 Uhr | Putin verspricht afrikanischen Staaten Gratis-Getreide