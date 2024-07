Die ukrainische Luftwaffe meldet die Abwehr sämtlicher in der Nacht von russischen Truppen auf das Land gerichteten Drohnen. Insgesamt seien 32 Drohnen über sieben ukrainischen Regionen abgeschossen worden, schreibt das Militär auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Der für die Hauptstadt Kiew zuständige Gouverneur teilt mit, die Luftabwehr sei in den frühen Morgenstunden aktiv gewesen.

Auch russische Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau 50 ukrainische Drohnen auf russischem Territorium und in Gebieten der Ukraine zerstört, die Russland für annektiert erklärt hat. 14 Drohnen seien über dem russischen Krasnodar und zehn über Rostow zerstört worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag. 26 Drohnen seien über der Region Saporischschja in der Ukraine zerstört worden. Russland hatte Saporischschja für annektiert erklärt. Die russischen Streitkräfte haben jedoch nicht die vollständige Kontrolle über die Region.