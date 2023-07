Ukraine-News Russland wehrt offenbar ukrainischen Angriff auf Krim ab

Nach Angaben des belarussischen Hacker-Kollektiv "Hajun Project", das militärische Aktivitäten im Land überwacht und von den belarussischen Behörden als extremistische Organisation angesehen wird, ist eine aus mindestens 60 Fahrzeugen der Wagner-Gruppe bestehende Kolonne von Russland aus ins belarussische Tsel unterwegs. Darunter seien Lastwagen, Kleintransporter, Lieferwagen und Busse. Die Fahrzeuge würden Nummernschilder aus Donezk und Luhansk in der Ostukraine tragen.

Russlands Luftabwehrkräfte sowie die russische Schwarzmeer-Flotte haben am frühen Sonntag nach eigenen Angaben neun ukrainische Drohnen über dem Schwarzmeerhafen Sewastopol auf der Krim abgefangen. Wie Michail Raswoschajew, der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, auf Telegram schrieb, hatten sich die Angriffe über dem Hafen von Sewastopol und den Stadtteilen Balaklawa und Chersones ereignet.

Ein Moskauer Gericht hat Anklage gegen sieben Personen erhoben. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, sollen die Angeklagten vorgehabt haben, zwei prominente russische Journalistinnen "aus nationalem Hass" in einem von der Ukraine unterstützten Attentat töten zu wollen. Es handle sich bei den Inhaftierten um fünf Jugendliche sowie zwei Männer. Ihnen wird laut Agentur "Hooliganismus" vorgeworfen. Sie sollen nun erstmal bis zum 14. September in Haft bleiben.

Kämpfer der Wagner-Gruppe sind nach Angaben ukrainischer und polnischer Behörden in Belarus eingetroffen. "Wagner ist in Weißrussland", erklärte Andrij Demchenko, ein Sprecher der ukrainischen Grenzbehörde auf Telegram. "Es könnte sein, dass es im Moment mehrere hundert von ihnen gibt", twitterte der stellvertretende Koordinator der polnischen Sonderdienste, Stanislaw Zaryn, über die Ankunft der Wagner-Kämpfer in Belarus. Polen erklärte bereits Anfang Juli, seine Grenze zu Belarus wegen möglicher Bedrohungen verstärken zu wollen.