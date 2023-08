Ukraine-News Tote bei Absturz von russischem Flugzeug - Prigoschin auf Passagierliste

16:00 Uhr | Brics-Gipfel: Brasilien und Südafrika dringen auf Ende des Ukraine-Kriegs

Beim Brics-Gipfeltreffen in Johannesburg haben die Präsidenten von Brasilien und Südafrika erneut für Friedenverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geworben. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sprach sich für ein schnelles Ende des Konflikts aus. Auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa plädierte dafür, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu lösen.



Russlands Präsident Wladimir Putin nutzte den Brics-Gipfel, um den Konflikt zu rechtfertigen: Obwohl er selbst den Einmarsch ins Nachbarland am 24. Februar 2022 befohlen hatte, schob er einmal mehr dem Westen die Schuld zu und behauptete: "Das Bestreben einiger Länder, ihre Vorherrschaft in der Welt zu bewahren, hat zu der schweren Krise in der Ukraine geführt." Putin war nicht nach Südafrika gereist, weil er wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde per Video zugeschaltet.

12:20 Uhr | Schwerer Beschuss bei Cherson

Durch Angriffe mit Gleitbomben und Artillerie sind nach ukrainischen Angaben im Gebiet Cherson im Süden des Landes mindestens ein Mensch getötet und weitere elf verletzt worden. Massive Artillerie-, Drohnen- und Raketenangriffe habe es auch in dem benachbarten Gebiet Saporischschja gegeben, dort aber nach Angaben der Behörden keine zivilen Opfer.

11:57 Uhr | Putin wiederholt bekannte Vorwürfe

Russlands Präsident Wladimir Putin hat auch in seiner zweiten Video-Botschaft an den Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika erklärt, dass Russland den Konflikt in der Ukraine beenden wolle. Er wiederholte dabei den Vorwurf, der Krieg sei durch "den Westen" und seine "Satellitenstaaten" ausgelöst und Russland zu seiner Invasion der Ukraine gezwungen gewesen.

11:30 Uhr | Zwei Tote im Romny im Nordosten

Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums sind heute zwei Lehrkräfte bei einem russischen Angriff auf eine Schule in Romny in der Region Sumy in der Nordost-Ukraine umgekommen. Drei weitere Menschen seien verletzt, zwei noch unter Trümmern eingeschlossen gewesen.

09:25 Uhr | Lange Nachschubwege für russisches Militär