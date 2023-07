Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

21:46 Uhr | Ukraine meldet russische Angriffe im Osten

Das ukrainische Militär berichtet von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilte der Kommandeur des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, mit. Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen.

Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar schreibt auf Telegram, der Feind sei seit zwei Tagen dort in der Region Charkiw in der Offensive. "Wir verteidigen uns. Schwere Kämpfe finden statt, und die Stellungen beider Seiten ändern sich mehrmals täglich dynamisch." Ein Militärsprecher sagt im ukrainischen Fernsehen, Russland habe in der Region mehr als 100.000 Soldaten und über 900 Panzer zusammengezogen. Die ukrainischen Streitkräfte hielten ihre Stellungen.

20:29 Uhr | Baerbock: Ukraine soll Internationalen Strafgerichtshof anerkennen

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Ukraine aufgefordert, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) anzuerkennen. Gleichzeitig solle das Land das Römische Statut als dessen rechtliche Grundlage ratifizieren. An die Ukraine gewandt, sagte Baerbock in New York bei den Vereinten Nationen zur Reform des Römischen Statuts des IStGH: "Ich weiß, wie heikel diese Frage ist." Eine Ratifizierung würde aber deutlich machen, dass die Ukraine ihr in der UN-Charta verankertes Recht auf Selbstverteidigung ausüben.

Im Römischen Statut gehe es um die Rechenschaftspflicht für politische und militärische Anführer, die vorsätzlich Befehle erteilten, die das Völkerrecht missachteten. Deshalb sei das Gericht "der richtige Ort für die Ukraine. Es würde die Ukraine stärken – und die Ukraine würde den IStGH stärken."

19:32 Uhr | Putin wertet Zerstörung von Brücke als Terrorakt

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Beschädigung der Krim-Brücke als Akt von Terroristen. Nach nun zwei Angriffen dort erwarte er Vorschläge, wie die Sicherheit des Bauwerks gewährleistet werden könne. Die Reparaturarbeiten sollten zügig beginnen.

Putin kündigte nun Vergeltung an und benennt die Ukraine als Verantwortlichen für die Tat. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge für eine Reaktion vor.

18:36 Uhr | Internationale Kritik nach Aussetzen des Getreideabkommens

Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht erneut verlängert hat, sorgt dessen Entscheidung nun international für Kritik. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet die russische Entscheidung als "schlechte Botschaft" für die übrige Welt. Auch Bundesagrarminister Cem Özdemir und Entwicklungsministerin Svenja Schulze kritisieren Putins Entscheidung scharf. Schulze sagte am Montag in Berlin, "der Hunger auf der Welt und die Sorgen der Entwicklungsländer seien Putin letztlich egal".

UN-Generalsekretär Antonio Guterres nennt die russische Entscheidung zum Weizenexport einen Schlag für alle Menschen in Not. Die Hilfsorganisation Save the Children sieht nun viele tausend Menschenleben in Gefahr: "Das Getreideabkommen war eine Rettungsleine für Millionen von Jungen und Mädchen, die mit verheerendem Hunger zu kämpfen haben."

Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Getreidelieferanten. Fast ein Viertel der weltweiten Getreideexporte kamen bis vor dem Krieg aus den beiden Ländern.

18:12 Uhr | Zwei Menschen im Norden der Ukraine durch Luftangriff getötet

Im Norden der Ukraine sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Wie die Nationalpolizei auf Telegram mitteilte, sind weitere zehn Personen bei dem Angriff auf den Ort Bilopillia in der Region Sumy an der Grenze zu Russland verletzt worden. Es habe vier Artillerieeinschläge gegeben, von denen drei das Zentrum der Stadt getroffen hätten. Bei den Toten handele es sich um zwei Frauen im Alter von 76 beziehungsweise 74 Jahren.

17:56 Uhr | Baerbock plädiert für Völkerrechts-Reform