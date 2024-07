Ukraine-News Russland will Kriegsflotte im Konflikt mit Westen stärken

Russland will vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Westen seine Kriegsflotte weiter modernisieren und massiv verstärken. Wie Präsidentenberater Nikolai Patruschew mitteilte, befiehlt Präsident Wladimir Putin, die strategischen Dokumente zur Entwicklung der Kriegsflotte zu überarbeiten. Entsprechende Anweisungen seien an die Ministerien und die Schiffbauunternehmen gegangen. Details zu dem neuen Marinerüstungsprogramm der Russischen Föderation teilte Patruschew nicht mit.

Der wegen seiner engen Beziehungen zu Putin als sehr einflussreich geltende Präsidentenberater und frühere Geheimdienstchef begründete die Aufrüstung der russischen Seekriegsflotte mit einer zunehmenden Bedrohung seitens des Westens: "Die USA und andere Nato-Staaten bauen ihre militärische Flottenpräsenz in den Weltmeeren, darunter auch in den unmittelbar an Russland angrenzenden Gewässern aus." Unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Piraterie würden Handelswege blockiert und Güter- und Passagierschiffe unabhängiger Nationen aufgehalten, durchsucht und teilweise beschlagnahmt. Darum müsse Russland seine Flotte modernisieren, argumentierte Patruschew.