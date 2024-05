Die russische Armee hat ihre Angriffe in der Ukraine auch während des orthodoxen Ostefests fortgesetzt. Wie der Generalstab in Kiew am Abend in seinem Lagebericht mitteilte, seien am Sonntag 103 Kampfhandlungen registriert worden. Brennpunkt sei das Gebiet westlich von Bachmut und Awdijiwka in der Ostukraine gewesen, in dem die ukrainischen Verteidiger 56 russische Angriffe, unterstützt von Artilleriefeuer, zurückgeschlagen hätten. Über eventuelle Verluste beider Seiten lagen zunächst keine Angaben vor. Das orthodoxe Osterfest wird sowohl in der Ukraine als auch in Russland gefeiert.