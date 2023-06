Ukraine-News Putin empfängt afrikanische Friedensinitiative

Zuvor hatte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa die Ukraine und Russland zur Deeskalation aufgerufen. Ramophosa sowie weitere afrikanische Staatschefs, etwa aus Ägypten, Senegal und Sambia, waren am Freitag zu einer Friedensmission in der Ukraine gereist. Heute will die Gruppe in St. Petersburg den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.