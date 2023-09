Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in Moskau und in Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine Drohnen abgeschossen. Demnach wurde in Rostow am Don eine Person durch herabfallende Trümmer einer abgeschossenen Drohne verletzt. Wie der Gouverneur von Rostow, Wassili Golubew, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram schrieb, wurden zudem Häuser und mehrere Häuser beschädigt.