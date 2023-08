Ukraine-News Russland feuert Warnschüsse auf Frachter im Schwarzen Meer

Bundeskanzler Olaf Scholz legt sich in der Frage der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine weiterhin nicht fest. Der SPD-Politiker sagte im ZDF-"Sommerinterview", man werde "jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann". Dies gelte auch für die Taurus-Lieferung.