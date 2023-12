In der Bundeswehr gibt es einem Medienbericht zufolge Zweifel an der Umsetzung der Pläne zur dauerhaften Stationierung einer Kampfbrigade in Litauen. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" zitiert aus einer E-Mail des Heeresinspekteurs Alfons Mais an Generalinspekteur Carsten Breuer. Darin schreibt Mais, dass die neue Brigade nicht ohne milliardenschwere Investitionen zu stemmen sei. Ansonsten würde die Bundeswehr bei ihren Aufgaben hierzulande massiv geschwächt.



Deutschland hat Litauen zugesichert, bis zu 5.000 Soldaten dauerhaft in dem Land zu stationieren. Die Brigade soll den Plänen zufolge bis 2027 vollständig einsatzbereit sein.