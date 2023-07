Ukraine-News Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer gelten ab Donnerstag als Gegner

21:57 Uhr | Selenskyj fordert besseren Schutz ukrainischer Häfen

Nach den verheerenden russischen Angriffen auf Häfen am Schwarzen Meer hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Hilfe bei der Luftverteidigung gefordert. In einer abendliche Videoansprache sagte er: "Bei jedem solchen Angriff appellieren wir immer wieder an unsere Partner: Die ukrainische Luftverteidigung muss gestärkt werden."

20:20 Uhr | USA kündigen weitere Militärhilfe für Ukraine in Milliardenhöhe an

Die US-Regierung hat neue militärische Hilfe für die Ukraine im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar (rund 1,16 Milliarden Euro) angekündigt. Wie das Pentagon mitteilte, soll damit insbesondere die Verteidigung des ukrainischen Luftraums gestärkt und der Bedarf an Munition gedeckt werden. Die neue Ausrüstung wird den Angaben zufolge bei der Industrie beschafft und nicht von Beständen des US-Militärs bezogen. In dem Paket enthalten sind demnach unter anderem vier Nasams-Luftabwehrsysteme, Drohnen sowie Ausrüstung zur Drohnenabwehr, 150 Tanklaster, 115 Transportfahrzeuge und Munition.

20:11 Uhr | Putin macht Forderung zu Getreideabkommen auf

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Rückkehr seines Landes zum Getreideabkommen mit der Ukraine an die Erfüllung der russischen Forderungen geknüpft. Putin sagte bei einem im Fernsehen übertragenen Regierungstreffen am Mittwoch, Russland würde eine Wiederaufnahme des Abkommens unter der Bedingung "erwägen", dass "alle Grundsätze, unter denen Russland der Beteiligung an dem Abkommen zugestimmt hat, vollständig berücksichtigt und erfüllt werden".

Die Fortführung des Getreideabkommens in seiner jetzigen Form habe jegliche Bedeutung verloren, so Putin. Er beschuldigte den Westen, das Abkommen für "politische Erpressung" genutzt zu haben. Statt bedürftigen Ländern zu helfen, hätten Kiews Unterstützer das Abkommen zu einem "Werkzeug für die Bereicherung multinationaler Konzerne und Spekulanten auf dem Weltmarkt" gemacht. Moskau hatte das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer am Montag nach einem Jahr für beendet erklärt.

19:45 Uhr | Finnland schließt russisches Konsulat in Turku

Finnland hat angekündigt, Russland Anfang Oktober die Genehmigung für sein Generalkonsulat in der südwestfinnischen Stadt Turku zu entziehen. Das Büro des finnischen Ministerpräsidenten teilte mit, Präsident Sauli Niinisto und das Außen- und Sicherheitskabinett der Regierung hätten die Entscheidung als Reaktion auf Russlands Ankündigung, das finnische Generalkonsulat in St. Petersburg zu schließen, getroffen. Der Status des russischen Konsulats in Mariehamn aus der Insel Aland werde ebenfalls diskutiert.

Russland hatte die Schließung Anfang Juli angekündigt, als Reaktion auf die Ausweisung neun russischer Diplomaten aus Finnland im Juni. Finnland hatte die Russen beschuldigt, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten.

Update 18:32 Uhr | Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer gelten ab Donnerstag als Gegner

Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, ab Donnerstag um Mitternacht (23:00 Uhr MESZ) würden die Schiffe als "potenzielle Träger militärischer Fracht" eingestuft.



Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien gewertet. Moskau hatte das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer am Montag nach einem Jahr für beendet erklärt.