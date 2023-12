Ukraine-News Selenskyj will ukrainische Flugabwehr weiter ausbauen

Ungarn hält an seinem Nein zu EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine fest. Die Europäische Union solle stattdessen eine strategische Partnerschaft mit dem Land anstreben, sagt Ministerpräsident Viktor Orban in einem Interview mit dem Online-Portal Mandiner. Er bekräftigt seine Forderung, das Thema von der Tagesordnung des am Donnerstag beginnenden EU-Gipfels zu streichen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in Norwegen eingetroffen. Nach seinem Besuch in der US-Hauptstadt Washington landete sein Flugzeug am Mittwochmorgen in Oslo. In der norwegischen Hauptstadt war im Laufe des Tages ein Treffen der nordischen Staats- und Regierungschefs geplant. An diesem wird nun auch Selenskyi teilnehmen.



Zu dem Gipfel wurden der finnische Präsident Sauli Niinistö sowie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aus Norwegen, Schweden, Dänemark und Island erwartet. In erster Linie sollte es dabei um die nordische Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen gehen. Auch bilaterale Treffen mit Selenskyj waren geplant, bei denen unter anderem über weitere Unterstützung für die Ukraine gesprochen werden dürfte.